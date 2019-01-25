迟来的苹果HomePod：Siri向左 智能Ai向右

期盼已久的苹果HomePod终于顺利走进中国，早在2017年苹果就公布了将进军智能家居市场的计划，而作为苹果布局智能领域的首款产品，HomePod的布局却没有人们想的那么简单。





我们认为，这是依托Siri来形成一次变革。为了“适应”大行业，苹果终究要再一次巩固智能Ai发展才进军智能家居领域；且苹果在HomePod发布前夕更换了Siri业务部门的负责人，由过去的艾迪·库伊转交到了克雷格·费德里吉的手中。

关于这两位高管的人事变动或许很多人不大了解，简单来说，Siri从一个掌管“内容”的人手里转交给一个负责操作系统的人手中，Siri的重要性已经从内容层面上升到了操作系统的层面。基于这个事实，Siri的业务转移肯定不会是一般的业务分配调整，而是苹果的一个重要决定；而借助一个实质性产品强化Siri，也确实是一个明智之举。

反观极为广泛的智能家居领域，业界普遍认为未来智慧家庭的中心将是智能音箱，而不是目前保有量极高的智能手机。这便不难理解亚马逊、Google、微软、苹果等国际巨头早已经在智能音箱领域进行布局。而目前的智能音箱市场，无论先行者亚马逊还是Google，都将语音助手作为其核心技术。或许苹果也是看到了这样的趋势，才对Siri做出了如此的调整，借助HomePod又让Siri上升一个台阶。

那么，反观文章标题，为什么说是迟来的HomePod呢？

没错，这次苹果确实“迟到”了，起码在智能音箱行业来说，它的对手早就在行业中抢占了先机，在众多同行拼杀的夹缝中，迟到的苹果HomePod恐怕不易；随着一系列的折扣活动，虎视眈眈的竞争对手在行业已经有着较大的市场占有率。

在iPhone销量接近天花板的今天，从用户的普及率等数值来看，智能音箱产品的用户粘度已经逐渐逼近了炽手可热的iPhone；这个行业足以说它们是在“恰当”的时机上市了“恰当”的产品；迎合大众品味，在智能音箱上也贴上了苹果的标。

我们再回过头来看看智能行业，当下的Ai离我们那么近，却又那么远。未来的智能AI只会迟到，但不会不来，虽然行业已经经历了几年的沉淀，但目前仍然在萌芽阶段，人们最直接能接触到的“Ai”就是语音对话，Siri作为最早起之一的对话功能出现在了iPhone中，早期就有一定的用户基础，而这一次又凭借HomePod炒热，不知今后的前景如何。如乐观，Ai行业或许到时候将是基于成熟的现状。

Siri向左，人工智能向右，该来的总会来。

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