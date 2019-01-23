“科技新零售业务愿景，其实核心点是还是希望提升我们的技术服务、整个团队的运营能力，希望通过互联网每天触达超过三千万以上的消费用户，同时希望产业路由器连接的10家的实体零售店每天服务超过100万的消费者。”——慧聪集团总裁刘小东。

北京时间2019年1月19日下午，2019慧聪集团年度盛典在北京体育大学体育馆盛大举行。本次慧聪集团年度盛典的主题为“百亿，我们才出发”。在这次盛典上，慧聪集团总裁、中关村在线董事长刘小东先生以《新中在 新零售 新价值》为主题，回顾了慧聪集团科技新零售事业群在过去一年取得的成绩，并展望了未来中关村在线在产业互联网和新零售领域的发展。



发力科技新零售 新中关村在线即将出发

转型产业互联网 科技企业即将迎来重构

产业互联网成为了过去一年中最热的话题。慧聪集团作为一个老牌的互联网咨询公司，在2018年全面转型产业互联网，而集团旗下无论是中关村在线，乃至整个科技新零售事业群都要面临向产业互联网转型的任务。

回首过去，刘小东认为随着互联网技术的发展，信息载体与应用场景持续演进。从1999年到2012年是PC互联网时代，互联网主要解决的问题是信息的鸿沟的打通，大量的门户网站和资讯类网站迅速崛起；从2013年到2018年是移动互联网时代，头条、美团，OFO以及天猫这些依托于智能手机发展起来的网站成为了行业主流；而从2019年开始，5G会推动整个产业上一个新的台阶。刘小东认为，物联网时代是真正科技硬件企业发展的时代，是传统的科技企业很大的一个机会，整个的科技机会有一次大的融合，大的爆发。

从去年一月份开始，慧聪集团就定下了全面向产业互联网转型的目标。到了八月份，无论是百度、阿里、腾讯都开始从消费互联网向产业互联网转型。刘小东先生认为，正是从去年开始，互联网红利或者商业红利就开始消失，互联网对传统零售渠道的融合已经成了大势所趋。

推进商业模式迭代和融资并购 快速强化服务能力

那么，中关村在线究竟要如何做产业互联网呢？刘小东认为，新中关村在线将利用技术优势帮助合作伙伴提升运营效率和商业模式迭代，同时力争在创新服务方面有更好的营收可能。



发力科技新零售 新中关村在线即将出发

互联网正在大量与传统产业整合、融合。新中关村在线将打通线上线下体系，依托自身在科技新零售领域已经拥有的全域营销、厂商拓渠、分销管理、反向定制等资源，全力打造媒介矩阵+科技新零售的全产业链服务能力。

发力新零售 未来三年迎来美好前景

未来三年里，新中关村在线将利用已经形成的双向赋能产业的能力，通过SaaS、物流、金融、回收、维修等更多业务和服务资源接入，供给侧赋能品牌厂商，营销侧赋能线下零售商，更好的服务科技产业生态合作伙伴，推进合作伙伴商业模式迭代，成为领先的3C及家电产业互联网综合服务商。



发力科技新零售 新中关村在线即将出发

2018年，新中关村在线仅在试点覆盖的10个省份，已达成不错的数据效果。未来三年，慧聪集团科技新零售事业群会继续加快覆盖和发展速度，到2021年，实现会员零售店数量达10万家、合作零售商数量达5万家、消费会员数达2000万、年总营收规模达150亿元的业绩目标。在物联网时代，赋能产业，成就客户。

未来三年是整个科技行业重新构建的重要时期，新中关村在线希望借着整个行业转型的机会，从科技新零售入手，实现弯道超车，为慧聪集团和科技产业做出更多更大的贡献。

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