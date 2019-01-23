iPhone XR表现不佳供应商寻求中国投资

由于缺乏创新及定价过高的原因，苹果去年推出的三款新iPhone均没有达到其销量预期。而三款产品中，尤其以iPhone XR影响更大，本应该作为苹果走量的一台机器，却并没有达到预期。伴随而来的，则是其供应商们的日子日趋艰难。



JDI

就在近日，跟据外媒《华尔街日报》的报道，苹果iPhone XR令人失望的表现正在波及其全球的供应链企业，而作为iPhone XR屏幕的唯一供应商，其销量不佳已经导致了其屏幕供应商试图从中国投资者那里寻求援助。知情人士表示，日本显示器公司（JDI）目前正在与中国台湾的TPK控股公司和中国国有丝路基金（Silk Road Fund）就30%股份投资事宜进行深入谈判。以其能够获得相关援助，来缓解iPhone XR销量不佳所带来的影响。

同时报道还表示，虽然目前的投资规模尚未确定，但很有可能会达到600亿元（约5.5亿美元）以上。而我们也希望苹果的供应商们能够在此次事件中吸取教训，多元化发展，避免此类事件的再次发生。

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