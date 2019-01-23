魅族Zero亮相 首款真无孔无线快充手机

今天下午两点，魅族预告的首款真无孔手机Zero正式通过直播的形式亮相。这次魅族Zero发布由魅族科技高级副总裁李楠主讲。

魅族Zero作为全球首款真无孔未来手机，魅族Zero基于“极简”和“无束缚”理念，采用ONE PIECE Unibody 3D陶瓷一体成型设计，机身全无实体按键，浑然一体，因为无孔设计，这款手机还具备防水功能。

魅族Zero正面采用无刘海设计，曲面屏幕，支持屏幕指纹识别，官方介绍这是全球第一款在柔性OLED上实现屏下指纹识别的智能手机。





因为无孔设计，该机率先搭载Super wireless mCharge无线快充技术。根据魅族科技高级副总裁李楠介绍，魅族Zero无线快充技术历时两年研发，申请相关专利技术75项，功率高达18W，已能媲美有线快充。





另外，魅族Zero并没有放弃前置摄像头，也没采用机械结构的隐藏设计。而是将一颗很小的前置2000万像素摄像头放在手机额头中央。顶部取消了听筒，但搭载mSound 2.0屏幕发声技术，屏幕既是话筒也是扬声器。魅族科技高级副总裁李楠表示，屏幕发声的好处是接电话时，不需要区分手机方向，即使手机朝下也能正常打电话。





直播最后魅族科技高级副总裁李楠使用这款魅族Zero给中国联通打了电话，甚至用它发了一个微博。

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