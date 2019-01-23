妨碍公平竞争？高通辩称并没有这个实力

熟悉科技圈的朋友应该都知道，高通与美国FTC（联邦贸易委员会）之间旷日持久的诉讼已经进行了几日了至今仍在继续。FTC称高通高通滥用其支配地位，有违公平竞争。而就在今天，根据外媒发出的最新报道，高通辩称自己并没有那么大的实力。



高通

根据报道，竞争政策和反垄断经济专家Tasneem Chipty出面为高通作证，举例高通在应对联发科和Intel的竞品芯片时，采取了主动降价的措施，这是积极且充分应对竞争的表现，并非打压对手。同时，Chipty还称，高通没有想象中那么强大的力量，足以让手机厂商接受其条件。

同时，Chipty还称，在2014年到2017年间，高通失去了市面上近50%的旗舰机份额，就是因为联发科、华为、三星、Intel这样的对手进入。而其截至2018年3月，三星，苹果、华为的所有高端手机均使用了高通之外的处理器芯片，而在基带市场上，更是如此，即便是三星这样的厂商，其高通基带的占比也跌到了35%。因此说高通滥用支配地位，打压对手是不存在的。

而根据此前的报道，FTC对高通的指控还需时日才会出最后的结果，而对于该案件，我们也会持续的关注，也希望高通能够和这些手机厂商们能够好好谈谈，共同促进整个行业的发展与进步。

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