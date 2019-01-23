【中关村在线新闻资讯】1月23日消息， 昨日一篇题为《搜索引擎百度已死》的文章在网上爆了，文章指责百度搜索结果一半以上会指向百度自家产品。对此百度回应表示，目前搜索结果中，百家号内容全站占比小于10%。



（图片来自http://www.thepaper.cn/baidu.jsp?contid=1358587）

针对《搜索引擎百度已死》文章上所列举的问题，百度作了以下说明：

首先就是，目前百度搜索结果中，百家号内容全站占比小于10%；

其次是，百家号不仅没有破坏用户体验，反而可以优化用户使用百度App搜索时遇到的页面访问速度慢、排版差异大等浏览体验问题。

再次，百家号现有的190万创作者，他们在源源不断地贡献深度、权威的好内容。

最后百度表示，为了维护良好的内容质量环境，百度将会持续引入优质的媒体和创作者，用良好的机制鼓励作者发布高质量的原创内容，坚决打击内容作弊、低俗、违规做号等行为。

以下是百度回应全文：

1、目前百度搜索结果中，百家号内容全站占比小于10%；

2、百家号是提升百度App内容生态体验的一个重要举措，可以优化用户使用百度App搜索时遇到的页面访问速度慢、排版差异大等浏览体验问题，给用户简洁一致的搜索体验。

3、现有的190万百家号创作者，覆盖了全部的权威媒体和资讯机构，也包含了大量优质的自媒体，他们在源源不断地贡献深度、权威的好内容，借此说声感谢！

4，媒体的关注，代表着百家号还可以做得更好，我们会持续引入优质的媒体和创作者，用良好的机制鼓励作者发布高质量的原创内容，坚决打击内容作弊、低俗、违规做号等行为，我们也非常欢迎所有优质的内容创作者加盟百家号，共同为用户提供更优质的服务！

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