苹果承认除高通外没有其他4G基带芯片商

众所周知，苹果和高通这两家一直以来都纠纷不断，苹果也一直想摆脱对高通产品的依赖，但根据最新的消息显示，苹果的这一想法很难实现。就在当地时间早些时候，美国科技媒体9to5 Mac援引彭博社本周刊登报道，详细介绍了苹果手机系统架构总监马蒂亚斯·萨奥尔如何向公司解释，苹果向除高通以外的供应商寻求4G基带芯片供货，但没有任何公司能及时提供已做好准备的此类芯片。



iPhone XR

而这一消息对于目前正处于专利纠纷的高通来说，或是一个利好消息。正在其应对指控，即该公司近乎垄断的市场地位迫使手机制造商支付固定的、过高的芯片授权费。而苹果与高通的关系也愈发紧张，苹果首席运营官杰夫·威廉姆斯被发现推动苹果在iPhone XS、XS Max和XR中使用高通芯片，但高通拒绝与苹果做生意。而且在FTC对其指控中，高通还表示，如果没有高通，iPhone“将不可能存在”。在本周二美国联邦贸易委员会（FTC）的听证中，高通就试图证明这点。

而对于萨奥尔最新的证词，他解释称，苹果其实早在2012年就寻求爱立信、博通和英特尔提供服务，但没有一家公司能达到苹果需要的技术标准。而且直到2016年9月苹果发布iPhone 7，除高通之外，没有任何其它公司可以为支持LTE的苹果设备供应芯片。而我们也希望苹果和高通能早日握手言和，不要将这种纠纷转移到消费者身上，给消费者提供更好的产品与服务。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：苹果承认除高通外没有其他4G基带芯片商http://news.zol.com.cn/708/7082796.html