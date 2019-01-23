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    苹果发布iOS 12.1.3版本修复众多BUG

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王景山   |  责编：崔健

    在今天凌晨时分，苹果对外发布了iOS 12.1.3正式版，该版本修复了之前许多Bug。

    苹果发布iOS 12.1.3版本修复众多BUG

    根据苹果官方提供的更新指南，iOS 12.1.3的更新主要是修复了以下问题：

    1、修复了使用双SIM卡时，可能影响蜂窝移动网络连接性的问题；

    2、解决了照片经共享表单发送后可能出现条纹的问题；

    3、修复了 iPad Pro（2018）使用外部音频输入设备时，可能导致音频失真的问题；

    4、解决了可能造成部分CarPlay车载系统与iPhone XRiPhone XSiPhone XS Max断开连接的问题；

    5、修复了信息的详细信息视图下，可能影响照片滚动查看的问题；

    另外，iOS 12.1.3还修复了HomePod（苹果智能音箱）的Bug，一个是修复了可能导致HomePod重新启动的问题，另外一个是修复了可能导致Siri停止收取指令的问题，同时一同发布更新的还有macOS10.14.3、watchOS 5.1.3和tvOS 12.1.2。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：苹果发布iOS 12.1.3版本修复众多BUGhttp://news.zol.com.cn/708/7082795.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/708/7082795.html report 677 在今天凌晨时分，苹果对外发布了iOS 12.1.3正式版，该版本修复了之前许多Bug。根据苹果官方提供的更新指南，iOS 12.1.3的更新主要是修复了以下问题：1、修复了使用双SIM卡时，可能影响蜂窝移动网络连接性的问题；2、解决了照片经共享表单发送后可能出现条纹的问题；3、修...
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