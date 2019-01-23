DxOMark推出Selfie评测体系Pixel 3夺冠

作为一家老牌的相机评测厂商，在近几年的手机发展史上， DxOMark也扮演了越来越多的角色，不少厂商也在新品发布会上特意展示其DxOMark的排名来提高自家产品的实力与知名度。而伴随着越来越多的人选择用手机自拍这个生活方式，就在今天，DxOMark在官网正式推出了针对智能手机前置摄像头的DxOMark Selfie评测体系。该评测体系作为用于智能手机主摄像头评测的DxOMark Mobile的补充，而在中文版官网上也将提供这套评测体系。



总体分数排名如下



前置摄像头的照片分数排名

根据DxOMark 的介绍，其Selfie评测体系基于与DxOMark Mobile相同的程序和方法，做了一些重要的修改以反映前置摄像头的使用方式。例如根据智能手机自拍的大多数现实使用案例精心设计了多种场景，每一份评测均基于不同光照条件下的多种室内和室外场景中拍摄的1500多张照片（包含自拍和群体自拍）和2小时以上的视频。

而在其宣布完这一消息之后，目前市售的十二台智能手机前置摄像头的第一份排名也已经在其官网被放出了。从其放出的这份排名中我们可以看到，在前置摄像头整体拍名上，Google Pixel 3和三星Galaxy Note 9并列取得了第一名的成绩，而在前置摄像头拍照的表现排名上，Google Pixel 3力压群雄，以99分的成绩获得了第一名的宝座。而在其他机型表现方面，与Google Pixel 3均有较大差距。而我们也希望在未来，手机厂商们也能在前置摄像头方面多努点力，给我们带来更好的自拍表现。

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