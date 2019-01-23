早报：字节跳动回应收购锤子传闻 正常人员流动

【科技早餐】

字节跳动回应锤子员工改签合同：正常人员流动

有传言显示，一些锤子员工昨天已经接到临时通知，要求改签劳动合同到今日头条的母公司“字节跳动”。对此，字节跳动方面表示，他们收购了锤子科技部分专利使用权，探索教育领域相关业务，同时也有锤子员工入职公司，这是正常的人才流动。

Zol点评：年底似乎是流言产生最多的时候，毕竟这个时候人心晃动。



字节跳动回应锤子员工改签合同：正常人员流动（图片来自于www.google.com）

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