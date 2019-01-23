vivo新APEX渲染图首曝 无任何实体按键

今日，知名爆料达人Ben Geskin发出一张vivo APEX 2019渲染图。图中vivo APEX 2019如之前vivo预热海报上描述的几乎无差，整机浑然天成。

在vivo官方公布之前，目前尚不清楚该渲染图是否为真。图中vivo APEX 2019正面几乎被屏幕占满，额头与两侧边框几乎看不到，下巴也极窄，前置摄像头消失，或许是采用弹出伸缩摄像头设计，亦或是别的黑科技隐藏了前置相机开孔，总之带来的视觉感受十分震撼。





另外vivo APEX 2019很可能会搭载APEX上的半屏指纹技术，这项技术的优势在于无需寻找固定指纹输入位置，在屏幕下半部分的任意位置均可识别。背面渲染图显示vivo APEX 2019如光滑结晶的鹅卵石，四曲面设计，搭载的双摄像头、闪光灯等均没采用凸起设计，两颗摄像头竖向排列。从背面看这款手机的颜色为灰色，似乎像是金属材质，有可能整机都为金属打磨。

核心配置方面，vivo APEX 2019应该会搭载高通骁龙855旗舰平台，该机将于1月24日在北京正式发布，让我们一起期待。

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