再现黑科技华为液体三摄像头模组曝光

在以往，智能手机拍照这件事上，往往都是苹果三星等大厂稳坐手机拍照第一的宝座，但近一两年来，随着国产手机技术实力的增加，其拍照性能也在不断突破。华为的P20 PRO更是以109分的成绩霸占DXO的拍照第一的宝座。而就在近日，有网友爆料称，华为正在研发液态摄像头模组，而且可能今年就会有手机采用。



图源网友贴吧爆料

从供应链网友给出的爆料信息来看，这款疑似华为的三摄模组，包括黑白镜头、彩色镜头、TOF镜头，加上闪光灯四个开孔呈一字型排列。而且其还爆料称，在摄像头模组内部有液体，还有多余的针脚，不清楚具体是做什么的。同时他还表示今年就会有搭载此模组的手机上市。虽然网友称并不确定是华为的，但是根据去年华为已经披露的液体镜头的设计专利来看，该三摄模组为华为的无疑了。

而长期以来，玻璃镜头成像技术虽然一直在进步，但毕竟和人眼构造截然不同，无论如何也不可能达到或者接近人眼水平，而此次华为液体镜头的曝光，有望给我们带来一个全新的手机拍照体验，我们也期待搭载该模组的手机能够早日上市。

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