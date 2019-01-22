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    微软Office 2019中国正式上市748元起

      [  中关村在线 原创  ]   作者：冯海洋   |  责编：崔健

    　　虽然很早之前微软就已经发布了Office2019，但是其却迟迟没有正式上市。而就在今天微软中国宣布，面向消费者及小型企业的Office2019正式上市，包括Office家庭和学生版2019及Office小型企业版2019。

    微软Office 2019中国正式上市748元起
    office 2019

    　　根据微软的介绍，Office 2019在Office 2016的基础上进行了全面的升级与更新，是新一代的PC端永久使用零售版。而且在现场微软还公布了Office 2019国行版的价格，Office 家庭和学生版 2019售价748元、Office 小型企业版 2019售价1998元、Office 专业版 2019售价5298元。值得一提的是Office 2019仅支持Windows 10 或 macOS系统。

    　　而且根据微软介绍，Office家庭和学生版2019为离线使用版，包含了最常用的WordExcel及PPT三个应用，没有额外服务。有兴趣购买的朋友还望考虑清楚之后再做选择。

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