记得是一年前的这个时候，笔者写过同样一篇有关共享单车企业过年关的问题。当时无论是ofo还是摩拜，都面临着背后资本力量撒手不管的可能。一年过去了，两家公司变化都很大，但ofo有一件事情没变，那就是资金问题依旧严重。



年关难过 ofo不得已去找了P2P（图片来自于www.sohu.com）

近期，ofo两名联合创始人薛鼎、张巳丁退出ofo系公司北京拜克洛克技术服务有限公司。一些分析人士指出，这些人事变动均与玖富集团有关联。玖富集团目前的主营业务为互联网金融服务，而ofo此前也与多家网贷平台进行过合作。

众所周知，去年一年对于ofo公司来说无疑是异常艰难的。阿里和滴滴选择了抛弃，如同行为艺术一般的排队退押金让ofo的经营陷入了绝境。近二十天时间里，ofo的运营公司东峡大通被列为“被执行人”的案件高达26件，执行标的总额达1.41亿元，他们的麻烦还在继续。

在这种情况下，如何能够从投资人手中获得资金偿还欠款成为了ofo最现实的问题。过去的一年里，ofo与近10家网贷平台都有过合作，包括PPmoney、万达普惠、小黑鱼、贷上钱、省呗、玖富万卡以及小白来花等，但效果却褒贬不一。

ofo与PPmoney的合作发生在11月份，退押金风潮爆发之后，人们发现ofo提示用户可以选择将押金升级为PPmoney理财平台的理财金。接受锁定30天，并享受新手理财16%的福利，到期后可以申请退出，获得本金和利息。P2P“爆雷”与ofo无法立即退押金两件事重叠起来，用户自然对ofo投上了不信任票。



年关难过 ofo不得已去找了P2P（图片来自于www.google.com）

事实上，就在去年3月份的时候，有些用户在ofo退押金时被绑定了玖富万卡。不过，那个时期即没有网贷平台的全面坍塌，也没有ofo无法取出押金，自然没有引起足够的关注。

ofo之所以需要大量的资金来自两方面原因。一方面相关政策的管制之下，ofo无法投入更多的车辆来替代已经损坏的；另一方面坏车增多也需要他们投入更多的资金来运维。因此，ofo选择与网贷平台合作实属无奈之举。

可惜的是，与网贷平台的合作显然无法让ofo走出资金的困境。用户购买网贷产品最重要的因素就是信用，而近一年来ofo的表现很难赢得人们的信任。因此，滴滴与阿里纷纷选择抛弃ofo的时候，似乎也就给这家公司的未来蒙上了一层阴影。

相比经营上的策略，ofo更切实的目标就是退还用户的押金和合作伙伴的欠款。据统计，目前已经有43万的用户获得了押金退款，但仍有超过800万用户在排队等候退押。加上合作伙伴的1.41亿元欠款，保守估计ofo起码需要10亿元来度过当下的危机，这还不算日后的运营成本。



年关难过 ofo不得已去找了P2P（图片来自于www.163.com）

年关将至，ofo的日子势必更加不好过。如果说去年我们对ofo的境况还抱有期待，纯粹是因为他们与摩拜还存在合并的可能。然而一年以后，当这样的可能性也关闭之后，ofo的退路也彻底的关上了。我们希望看到的是ofo走出困境，毕竟戴威的身后还有800万个“黄世仁”在焦急等待。

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