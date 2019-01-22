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    中兴通讯完成5G实验 2.6GHz频段测试

      [  中关村在线 原创  ]   作者：冯海洋   |  责编：崔健

    　　我们都知道今年将会是5G开始的一年，也是其爆发的一年。无论是终端手机厂商还是运营商都在争分多秒的实验，测试，以便让大家更快的用上5G产品。而就在昨天，中兴通讯发布文章称，在IMT-2020(5G)推进组组织的中国5G技术研发试验第三阶段测试中，中兴通讯顺利完成了2.6GHz频段下5G基站NR测试。测试单用户下行峰值速率达到了目前业界最高的3.2Gbps。

    中兴通讯完成5G实验 2.6GHz频段测试
    图源中兴通讯微信公众号

    　　从中兴通讯的这篇文章中介绍中，我们了解到本次测试是在北京中国信通院MTNet实验室和怀柔外场进行，采用中兴通讯推出的业界首款支持2.6GHZ频段的商用5G Massive MIMO 64T64R基站设备和四发八收测试终端，实现3.2Gbps单用户下行峰值速率的突破。而这也创下了目前为止业界最高的下载速率。

    　　与此同时，在文章中，中兴通讯还表示，其现在已圆满完成了中国5G技术研发试验第三阶段的NSA和SA实验室及外场测试，包括全部测试频段，2.6GHz，3.5GHz及4.9GHz，基本涵盖所有测试条目与场景。而这些实验的完成也预示着5G离我们普通大众的生活又进了一部，我们也期待着能够早日用上5G手机。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：中兴通讯完成5G实验 2.6GHz频段测试http://news.zol.com.cn/708/7081649.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/708/7081649.html report 888 　　我们都知道今年将会是5G开始的一年，也是其爆发的一年。无论是终端手机厂商还是运营商都在争分多秒的实验，测试，以便让大家更快的用上5G产品。而就在昨天，中兴通讯发布文章称，在IMT-2020(5G)推进组组织的中国5G技术研发试验第三阶段测试中，中兴通讯顺利完成了2....
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