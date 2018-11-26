【中关村在线新闻资讯】11月26日消息，近日支付宝官方对外宣布，江苏所有高速收费站都可以刷支付宝通过，共计399个收费站，1711条车道。这也意味着，长三角地区在智慧出行方面将实现全面覆盖。



支付宝增加新功能：江苏高速收费站可刷支付宝（图片来自于www.

通过江苏高速公路人工（MTC）出口车道的车主，打开手机支付宝扫一扫支付高速公路车辆通行费便可以过闸。单次缴费时间从原来的15秒左右，缩减到5秒左右。

同时，随着江苏高速移动支付的接入，长三角区域江浙沪三省市高速公路近4000条车道全部实现支付宝扫码。此前，长三角一体化公交、地铁、单车也都已实现支付宝扫码出行。江浙沪包邮区已实现高速、地铁、公交、单车、磁悬浮、轮渡等立体出行移动支付全可用。

蚂蚁金服支付宝用车事业部总经理林光宇表示，“支付宝在支付领域有着十多年的经验，金融级别的安全风控能力能保证扫码付款的安全便捷。支付宝希望能通过科技助力城市治理能力的提升，给老百姓带来更加便利的出行体验。”

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