芝麻分新福利 满750分申加拿大签证不用财力证明

近日，加拿大移民部（IRCC）在官网对外宣布：现在开始，中国游客可以自主选择提交芝麻信用签证报告，用作财务及履约能力证明，“这让中国公民更便捷地去申请加拿大签证”。也就是说，中国游客办理加拿大签证时，可以不用再跑银行去打印流水单和存款证明了。



满750分申加拿大签证不用财力证明

此前，中国公民在申请加拿大签证时，在财力证明方面，一般需要准备近6个月的活期对账单、冻结3个月、不低于5万元的银行存款证明单等材料。

现在，中国游客在这个证明方面多了一个选择，可以选择使用芝麻信用签证报告。芝麻分满750分的用户就可以打开支付宝App，通过【芝麻信用—信用管理—芝麻签证报告】，找到这一服务。

加拿大移民部部长艾哈迈德·胡赛因表示，“今年是加中关系的重要一年，既是加中旅游年，也是中国游客人数不断增长的一年。实际上，加拿大政府已经制定了到2021年中国游客人数翻番的目标。这项举措将使中国公民的申请流程更方便，从而帮助我们实现这一目标。”

事实上，早在去年阿里巴巴加拿大中小企业论坛上，马云跟加拿大总理特鲁多对话时，就提出了加拿大向中国游客简化签证的建议，“年轻人拿到签证并不容易，如果用传统方法，他们必须在银行有足够的存款，还需要一系列证明，如果用芝麻信用，流程可以更方便，我们要信任年轻人。”当时，特鲁多也笑称：“Jack已经不止一次和我说过了。”

马云说，30年多前，21岁的他第一次尝试出国，9次申请签证才成行，这段经历让他深知走出去对于年轻人的重要性。一年之后，马云这个想法终于实现了。



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来自加拿大统计局的数据显示，中国已位列加拿大第三大入境客源市场。目前，加拿大已有数千家商家支持支付宝消费，包括了餐饮、住宿、景点、交通等各领域，覆盖了众多旅游胜地：多伦多、温哥华、班夫国家公园等。

另外，需要注意的是，提交的信用报告对过签率并没有影响。是否会过签，主要仍取决于整体材料是否齐全以及签证官的判断。

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