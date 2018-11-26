【中关村在线新闻资讯】11月26日消息，比特币价格大跌牵动了许多投资的心，而今天比特币价格也终于止住了下跌的步伐。整个数字货币市场全面回升，而比特币的价格更是重回4000美元，给了更多投资者以信心。



比特币价格终止跌 大涨7%重返4000美元（图片来自于www.ccn.com）

最近24小时时间里，比特币的价格大涨将近8%，报收4039美元，继11月25日跌破3700美元之后，重返4000美元大关，不过以周为单位，比特币本周下跌25%，而且4000美元距离本月初6300美元的价格还有一段距离。

第二大虚拟币XRP在24小时内大涨8.14%，报收0.3777美元，不过以周为单位，XRP依然大跌超过23%。

至于（原第二大虚拟币）第三大虚拟币ETH（以太坊）则大涨8.11%，报收115.79美元，相较月初，价格几近腰斩。

前20大虚拟币大都出现了10%-20%左右的涨幅，虚拟币总市值约1295亿美元，相较昨天的1211亿美元，大涨84亿美元。

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