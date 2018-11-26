【中关村在线新闻资讯】11月26日消息，尽管2018年还未过去，但有关三星明年新旗舰Galaxy S10的诸多情报已经浮出水面。Galaxy S10预计将在明年的MWC大会上公开，性能是这次新机的一个重点，5GB网络也将支持。



三星S10性能再上新高峰 或内置12GB内存（图片来自于www.yahoo.com）

此前，广发证券发出了一份分析报告，三星极有可能推出内置12GB内存的手机，是不是听起来很夸张，据说这款手机除了12GB内存外，还会对应匹配1TB存储容量。

之前，爆料大神evleaks透露的信息显示，三星Galaxy S10将采用Infinity-O显示屏，后置三摄像头，这是三星旗下首款三摄旗舰，同时还将搭载高通骁龙8150处理器，并且还将提供屏下指纹功能，由高通供应超声波屏幕指纹传感器。

同时，三星Galaxy S10还有望提供Exynos 9820版本，这颗芯片基于8nm LPP工艺制程打造，采用2+2+4三丛集八核架构，GPU为Mali-G76 MP12，性能强悍。

此外，三星Galaxy S10可能会推出5G版本，其解决方案可能是集成三星自家的Exynos调制解调器5100，而非骁龙X50调制解调器。

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