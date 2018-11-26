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    WiFi将死？这并不是危言耸听

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：承健

           【中关村在线新闻资讯】11月26日消息，近期Ofcom首席技术官Mansoor Hanif在接受采访时表示，随着移动互联网的不断发展，Wi-Fi正在被边缘化。未来很有可能陷入WiFi速度远远不及移动网络的境地。

    WiFi将死？这并不是危言耸听
    WiFi将死？这并不是危言耸听（图片来自于www.google.com）

           根据调研机构OpenSignal给出的统计显示，很多国家和地区的移动网络平均速度已经超过了Wi-Fi连接速度。

           不过，如果移动网络真的想要取代Wi-Fi，还要解决资费的相关问题。随着移动网络的速度的提高，如果资费也能够更加便宜，同时运营商给出更多海量的流量来支撑这个行为。

           目前只要有可能，大多数的手机就会连接到Wi-Fi网络上，前提是Wi-Fi网络会为提供更好的互联网连接。但越来越多的情况并非如此。在所有条件相同的情况下，更多的手机将把更多的用户推向更糟糕的体验。

           即将到来的5G网络，是不是加速Wi-Fi边缘化我们不得而知，但是随着移动网络速度的提升，大家可能不会再像之前那样轻易的去链接Wi-Fi网络了

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/703/7037143.html report 930        【中关村在线新闻资讯】11月26日消息，近期Ofcom首席技术官Mansoor Hanif在接受采访时表示，随着移动互联网的不断发展，Wi-Fi正在被边缘化。未来很有可能陷入WiFi速度远远不及移动网络的境地。WiFi将死？这并不是危言耸听（图片来自于www.go...
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