阿里组织架构调整 张勇将天猫升级为‘大天猫’

【中关村在线新闻资讯】11月26日消息，阿里巴巴集团CEO张勇今日发出全员公开信，宣布进行新一轮组织升级。其中有一项调整是，天猫将升级为“大天猫”，设三个事业部板块。同时，张勇表示本次调整即日起生效。

张勇在公开信中表示，现决定对集团的组织体系进行升级和调整，主要调整如下：

集团首席技术官（CTO）张建锋（花名：行癫）将兼任阿里云智能事业群总裁；

天猫将升级成为“大天猫”，形成天猫事业群、天猫超市事业群、天猫进出口事业部三大板块。原天猫事业群总裁靖捷将继续担任天猫事业群总裁；原CEO助理李永和（老鼎）将担任天猫超市事业群总裁；原天猫进出口事业部总经理刘鹏（奥文）将继续担任天猫进出口事业部总经理。

成立新零售技术事业群，吴泽明（范禹）将出任事业群总裁。新零售技术事业群将整合B2B、淘宝、天猫等的技术力量，形成统一策略，为全面实现新零售提供坚强的技术支撑。

菜鸟网络将相应调整阵型，成立超市物流团队和天猫进出口物流团队。

张忆芬（赵敏）出任阿里妈妈总裁。董本洪（张无忌）不再兼任阿里妈妈总裁，继续担任阿里巴巴集团首席市场官（CMO）。

樊路远（木华黎）接替杨伟东，担任阿里大文娱事业群新一届的轮值总裁。

陈丽娟（浅雪）带领的阿里人工智能实验室进入集团创新业务事业群。

对于此次调整，张勇表示，双11刚刚结束，我们又踏上了一个新的台阶，这是我们过去持续努力的结果，也是我们为未来做准备的重要时刻。要打造阿里商业操作系统，赋能商家，实现“在数字经济时代，让天下没有难做的生意”的使命，我们就要面向未来，不断升级我们的组织设计和组织能力，为未来5年到10年的发展奠定组织基础和充实领导力量。

附阿里巴巴集团CEO张勇公开信全文：



阿里巴巴宣布组织架构调整（图片来自http://news.mydrivers.com/1/604/604825.htm）

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