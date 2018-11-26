【中关村在线新闻资讯】11月26日消息，今年是改革开发四十周年，党中央决定表彰一批为改革开放作出杰出贡献的个人。最近，人民日报刊发了一篇名为《关于改革开放杰出贡献拟表彰对象的公示》，公示中百名相关人士上榜，其中就包括了马云等科技公司大佬。



改革开放杰出贡献表彰对象出炉：马云等大佬上榜（图片来自于www.google.com）

为充分发扬民主，广泛听取意见，接受社会监督，现将拟表彰对象予以公示，公示时间从2018年11月26日8时起，至11月30日17时止。如对拟表彰对象有异议，请于公示期间通过电话、邮件、信函等方式向中央庆祝改革开放40周年表彰工作领导小组办公室反映（信函以到达日邮戳为准）。

在这份百人公示名单中，有BAT三大科技巨头的掌门人马云、马化腾、李彦宏；也有以刘永好、李书福、李东生、何享健、张瑞敏、柳传志、鲁冠球等为代表的制造业领军人物；还有厉以宁、林毅夫这样的经济学家。

除了知名企业家和学者，这份名单还包括农村领域的改革和探索者杜润生、小岗村“大包干”带头人的18户农民也集体上榜。此外，率先在深圳打响改革开放“第一炮”的袁庚也入选了拟表彰对象 。不过值得注意的是，这次的改革开放杰出榜单中，金融和房地产领域无一入列。

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