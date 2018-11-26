苹果不满新iPhone销量！为保利润将采取此措施

自从新iPhone发布以来，关于它们的话题就始终没有停止过，伴随着新iPhone中最后一款iPhone XR的上市，新iPhone总体的销量也成为了苹果最为关注的一个重点。然而，如今看来新iPhone的销量似乎并不能让苹果满意，而且他们还实施了一些像砍单这样补救措施。当然，现在苹果为了保证利润又将采取一项行动，那就是提高电池的售价，他们希望以此能够抵消新iPhone销量不佳所带来的损失。





根据苹果官方授权的服务商所透漏的信息得知，在明年年初的时候，苹果将对除了iPhone X以外的所有产品的保外电池服务费用提升72%，而iPhone X的上涨幅度更是夸张的137%。在此之前，包括iPhone 6在内，iPhone X之前的机型的保外电池服务费用为214元，上涨之后为369元，iPhone X在上涨之后则是529元。

如此看来，高昂的保外电池服务费用或许能够起到保证苹果利润的功效。其实苹果现在一直在实行一种名叫溢价定价的策略，众所周知iPhone在被推出以来价格一直在持续上涨，平均的上涨幅度已经达到了36%。正是因为高昂的iPhone价格才得以让苹果的利润稳步增长。

现在因为新iPhone的销量下降，也在一定程度上影响了苹果的利润，而这种提升电池售价也成为苹果的一种策略，至于苹果能不能在其他手机配件的价格上做出调整，就只能交给时间来为我们解答了。

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