【中关村在线新闻资讯】11月26日消息，据国外媒体报道，苹果公司本周将到美国高等发言进行上诉。去年有用户不满于苹果的霸王条款，并赢得了向苹果提起集体诉讼的权利。苹果希望，最高法院最终能够撤回这一权利。



苹果向美国高院上诉：盼保留应用商店抽成30%（图片来自于www.9to5mac.com）

这些用户主要不满的地方在两点，分别为苹果禁止竞争对手入驻其应用商店App Store，并迫使iPhone用户为应用程序支付更高的费用。之所以苹果如此着急上诉，主要原因是如果起诉成功，将极大的动摇苹果目前的盈利模式。



众所周知，苹果的应用商店App Store是他们的发展速度最快、利润最高的部门之一。这些利润也主要来自于对应用提供者30%的抽成。去年，尽管苹果iPhone和iPad的销量增长已经停滞，但是它的应用程序营收增长了大约三分之一，增长到了385亿美元。于是，苹果极力上诉的原因也在于此。

美国高等法院计划在下周一听取双方辩论。不过，最终的结果可能需要好几个月才能宣布任。如果苹果上诉不成功，那么它在未来几年可能会深陷到这起纠纷之中。这起纠纷最早可以追溯到2011年。

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