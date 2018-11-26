抛弃手机和电商 美图开始‘胜利大逃亡’

中国的手机市场竞争激烈，早已经是不争事实。这种情景下，手机厂商不进则退，退的结果往往也只后一种那就是“死亡”“变卖”，似乎落寞的手机厂商找不出其他途径。

11月19日，小米在发布其最新财报的同时，还宣布跟美图达成战略合作。可以说，今后手机厂商真要是落寞了则“合作”又会成一个新的解决途径。同时这对于美图来件韩国也算是一场胜利大逃亡。



（图片来自https://weibo.com/meitugongsi?is_all=1#1532618858725）

美图“清仓”硬件业务当期包租婆

美图与小米的合作内容包括：美图将旗下美图手机的品牌、影像技术和二级域名，在全球范围内独家授权给小米集团。授权之后的美图手机将由小米负责研发、生产、销售和推广；而美图公司将持续提供影像技术与美颜算法的共同支持。此外，小米还被授权生产和推广一系列美图品牌的智能硬件产品（与皮肤相关的智能硬件产品除外）。

小米CFO周受资提到和美图合作的具体分账模式，智能手机、其他智能硬件与美图品牌的30年授权，分成两个阶段： 第一阶段，自合作手机正式上市起的5年内，美图将获得每台合作手机销售毛利润的10%，直至累计分成金额到达约定的金额；小米公司亦有权选择一次性支付分成费用来补足约定金额。一旦达到约定金额后，小米公司若决定继续合作，则双方合作进入第二阶段。

第二阶段最长可持续至合作开始的30年，在此期间，美图将继续获得手机销售的分成，并享有每年1000万美元的保底分成收入。美图也作出了明确规定：在合作智能硬件正式销售起的30年内，美图均可获得每台智能硬件销售毛利润的15%。

基本上看，美图将手机业务交给小米是一场稳赚不赔的交易。一方面美图未来的财报将会更加好看。据美图公司2016年、2017年财报显示，其智能硬件部分收入占总营收的比例分别为93%和83%。到了今年上半年，其实现营收20.52亿元，同比下降5.9%；净亏损1.274亿元；其中，智能硬件收入14.80亿元，同比大幅下降23.4%。

另一方面，有了小米加持，美图的软件业务也是增加一个稳定的分发渠道。

对于小米来讲也是一场划算的生意。首先是，美图在女性市场、影像技术、美图软件方面的优势小米将会分享。；同时小米还会借此切入细分女性市场，使得产品手中更加多元化；最后是，“美图”品牌资源优势。

美图不做手机做什么

除了手机业务交给小米之外，美图还将旗下的美图美妆App也由寺库集团（SECO）投资的美妆电商“TryTry”接手。美图美妆的前身是2017年3月发布的美铺。当年10月，美图将美铺升级为美图美妆，为用户提供“AI测肤—智能护肤品推荐—在线购买”一站式美肤体验。

也就说说现在美图已经是将他的原有的核心业务手机以及电商全部分拆。而且这两大业务都是非常烧钱以及重资产的业务，从此美图又回到了当初轻资产的状态。当然也是回归到他当初起家的美图秀秀上。

不过这次，美图玩了一圈手机硬件和电商之后，更看重的是美图秀秀上的社交功能。在今年5月，美图秀秀就进行了改版，上线“社交圈”。美图的基本策略就是利用美图秀秀和美拍，一个美图软件+短视频方式开展社交布局。而且美图在方面的变革已经卓有成效。

截至2018年6月30日止六个月，美图在线广告所得收同比增长244.8%至人民币2.849亿元；互联网增值服务及其他收入同比增长74.7%至人民币2.868亿元。这其中，美图大部分互联网增值服务业务均来自在美拍直播上销售虚拟道具所得。

至于美图能否在社交上取得成功，还要看现在阿里系、头条系以及腾讯系给不给她机会了。

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