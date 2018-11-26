早报：郭台铭否认富士康裁员 不削减研发开支

【科技早餐】

郭台铭否认富士康裁员10万人：不会削减研发开支



近日出现了代工商富士康削减开支及裁员的消息，进而引发了外界对其业务方面的担忧，但其董事长郭台铭近日在接受采访时表示公司业务的增长势头至少会保持到明年1月份之前，他也否认他们会裁员10万人，也不会削减研发方面的开支。

Zol点评：刚在美国拿下了地，郭老板加紧推动人才的引进，才是正常的新闻



郭台铭否认富士康裁员10万人：不会削减研发开支（图片来自于www.inhabitat.com）

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