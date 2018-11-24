比特币崩了，放到一年之前或许大多数人都不会相信。即便是今年5月份，9000美元的价格依旧会让投资者趋之若鹜。然而到了2018年的当下，比特币的价格却一跌再跌，它就仿佛一家网红互联网公司一般，终究躲不开泡沫的破灭。



泡沫终退却 论比特币的倒掉（图片来自于www.ftchinese.com）

和段子中的“史上最强散户”类似，有理由相信会有人选择在2017年12月17日那一天选择以19891.99美元的价格买进比特币。这些人肯定想不到，不到2万美元一枚的价格成为了比特币的里程碑。他们也想象不到，比特币现在的价格也只剩原先的不到五分之一，仅为4239.73美元。

大部分的区块链投资人或许都很难想到这一天的到来。市面上仍然有着琳琅满目的数字货币，但一直以来，比特币是其中最靠谱的一个。当其他数字货币面临归零潮的时候，比特币仍然是最坚挺的那个。

可惜在过去的一个月里，比特币终于还是顶不住了，30%的跌幅也让大多数的投资者感到绝望。不过，分析人士依旧悲观，他们认为比特币的价格甚至可能下探到1500美元。显然，如果分析人士的话成真，那么大部分的投资者将面临倾家荡产的局面。

之所以比特币会出现如此严重的崩盘，原因是来自于比特币现金出现了硬分叉。去年8月份，少数比特币持有者发起了分裂计划，由此比特币现金应运而生。起初对于比特币并没有产生太大的波动，不过后来还是出现了一定的跌幅。

然而到了上周，比特币现金再次出现硬分叉。比特币的持有者担心类似的事情会蔓延到比特币身上，加之产生分裂的一方Craig Steven Wright表达了可能会抛售手中比特币的可能，最终造成了大量比特币被恐慌性抛售，价格也自然跳水。



泡沫终退却 论比特币的倒掉（图片来自于www.news.com.au）

加密货币的泡沫退却，在一些明智的投资者眼中并不奇怪。今年5月份的时候，比尔·盖茨和沃伦·巴菲特两位全球巨富都曾经表示过对于比特币的看衰。巴菲特认为比特币并没有给整个市场创造什么价值，并且将比特币比作“老鼠药”。比尔·盖茨的表态更加严厉，他甚至表示如果有机会可能会做空比特币。

同时，监管部门看待比特币的态度也让投资者无法乐观。 由于近期的大幅下跌，美国司法部已经开始介入调查，希望研究出去年比特币创纪录上涨是否存在市场操纵的状况。不仅仅是司法部，美国证券交易委员会（SEC）也宣布了对加密货币创始人的首次民事处罚，这是对该行业滥用行为的广泛监管和法律打击的一部分。

比特币目前的处境，很像一些国内的互联网企业。在整个行业野蛮生长的时候，吸引了大量热钱投入，也把整个市场推向了一个前所未有的泡沫下的狂欢。当行业出现一些问题之后，水分被迅速榨干。与之不同的是，互联网企业除了破产之外，还可以积极联系金主出售，但数字货币这种投资产品出了问题，基本上没有挽回的可能。



泡沫终退却 论比特币的倒掉（图片来自于www.google.com）

比特币市场需要一个真正的奇迹，目前的下跌不仅仅是“技术性调整”那样的简单。值得欣慰的是，最近半年时间里，人们终于开始把更多的目光从数字货币转向了真正的区块链技术。比特币能逆风翻盘吗？我们拭目以待。

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