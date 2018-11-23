阿里系业务为何全是动物？马云终于说出原因

【中关村在线新闻资讯】11月23日消息，第三届阿里巴巴校友见面会上，阿里巴巴董事局主席马云在演讲中金句频出，除了讲到“企业不管多牛，都有破产的一天”外，马云还详细解读了阿里巴巴、天猫、淘宝、支付宝、平头哥等名字的由来。



阿里巴巴马云（图片来自http://dy.163.com/v2/article/detail/DRCGV87D0517UCRS.html）

马云表示，阿里巴巴，就是芝麻开门，我们第一天就说过，要为全世界所有的小企业open Sesame，让天下没有难做的生意。

淘宝，是让我们的买家和卖家能在网上进行淘宝，淘起来；支付宝，如果没有支付，连电子商务都形成不了；菜鸟，我们相信，在这个行业里，我们永远是菜鸟。

天猫，猫有九条命，我们输了再来一次，还能扛下去。当时我跟逍遥子讲，我就是喜欢天猫，大家却觉得天猫太丑了，但现在换一个名字，大家又不适应。

达摩院，不是达摩武功高，是因为达摩把武功传给所有的人；技术和科学的责任，是把它传给所有的人，来普渡众生。

蚂蚁金服，蚂蚁，团结就是力量，蚂蚁本身，就象征着成千上万蚂蚁一般的企业。

平头哥，阿里身上就是藏着一个平头哥，我们怕过谁？平头哥的精神，对未来、对强敌，我们毫无畏惧、勇往直前，这就是平头哥。

最后马云总结道，之所以会选用动物系命名，是因为“阿里所有的名字都带着我们使命。”

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