三星可折叠屏手机或2019年上市 价格不敢看

【中关村在线新闻资讯】11月23日消息，三星电子在上周三，正式对外界展示了备受期待的可折叠手机，无奈三星当时是没有公布这款手机的发布日期以及最终命名和设计。现在，三星方面表示，折叠屏手机将于2019上半年在部分市场上市。



三星可折叠屏手机或2019年上市（图片来自https://news.mydrivers.com/1/604/604482.htm）

三星方面称，“折叠屏手机将于2019上半年在部分市场上市，我们已经做好了大规模生产的准备，预计最少供货100万部”。

同时来自Gizmodo的报道称，三星折叠屏手机将会登陆英国市场，并将通过三星官网在线商店和运营商EE（Everything Everywhere）发售，其中商店为无锁版，EE则提供无锁和套餐版两种。

不过在定价上可是不菲，Gizmodo的报道称三星折叠屏手机的定价在1500~2000英镑之间（约合1.33万~1.78万元）。

早前消息，三星将可折叠屏幕称为Infinity Flex Display。外屏（Cover Display）4.59英寸大小，纵横比21：9，分辨率840x1960（HD，420PPI）。内屏即主屏（Main Display），展开后7.3英寸，纵横比4.2：3，分辨率1536x2152（QXGA，420PPI）。

另外，三星还敦促Android程序员开始为该产品编写应用程序。其目标是获得关键反馈，因为新技术将要求开发人员调整应用程序，以确保在手机折叠成平板电脑时运行顺畅。

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