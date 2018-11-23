估值超过200亿美元 传腾讯音乐双12赴美IPO

【中关村在线新闻资讯】11月23日消息， 前几天还有媒体报道，腾讯音乐上市进程将会延期敲定。不过现在最新消息称，腾讯音乐上市路演将于12月初开启，并计划在12月12日挂牌上市。



传腾讯音乐双12赴美IPO（图片来自http://news.newhua.com/2018/0423/323759.shtml）

根据接近交易人士透露，本次IPO总发行规模会小于10亿美元，估值在220亿至250亿美元之间，现已获得超过10倍的机构认购意向，大概率会定价在高端。

根据公开数据显示，腾讯音乐在2018年上半年税前利润同比增长了四倍，运营现金流增长了6 %，净投资总额下降了近三分之二。

腾讯音乐旗下有四个核心平台： QQ音乐、酷狗、酷我和全民K歌；有四个主要收入来源：付费订阅、数字专辑、虚拟礼物、增值会员。前两者属于在线音乐服务，而后两者属于以音乐为核心的社交娱乐服务。所有服务构成了一个能够实现“价值创造的良性循环”的生态闭环，让其音乐库吸引用户，鼓励他们参与进来，并通过社交网络提供更多内容，帮助其平台对新用户更具吸引力。

有数据显示，腾讯音乐在线音乐服务的付费用户从2017年第二季度的1660万增长至2018年第二季度的2330万，社交娱乐付费用户从2017年第二季度的710万增长至2018年第二季度的950万，展现了不俗的增长潜力。

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