数据赋能营销 品牌破局之道 ZOL科技互联网生态研讨会盛世将启

2018年已经接近尾声，在即将爆发的5G和AI时代，科技行业、科技市场和科技用户正面临全新的机会。借此中关村在线将分在北京、上海、深圳三地举办主题为“数据赋能营销 品牌破局之道”的2018年度中关村在线科技互联网生态研讨会，与行业一起拥抱变化、一起脉动。



ZOL科技互联网生态研讨会起航

2018年，互联网、物联网、人工智能等新技术正在革新各个产业，这时落实产业互联网发展理念，创新产业发展模式成为行业发展的共识。 对此中关村在线作为最具影响力的科技媒体，也开始积极变革，应对互联网传播和服务新需求，提升自身价值，帮助合作伙伴取得了更大的成功。

面对不断变化的市场行业环境，中关村在线在2018年创造性提出了 1+1+1+N 战略，为科技产业提供系统性的全媒体资讯综合服务，六大维度全方位推进，帮助合作伙伴提升行业影响力与市场关注度。

在多平台信息支持方面，中关村在线的APP、PC、WIS、MP等平台用户可以第一时间获得专业的科技行业内容产品，我们提供从信息获取、知识获取到决策选择、购买链路的全流程服务，在用户与厂商产品之间建立完整的通路。

从而实现大数据营销与内容渗透强强联合，在内容生产、全网传播、线下活动、数据调研、用户运营和电商引流等方面对合作伙伴进行全面支持。

“数据赋能营销 品牌破局之道”既2018年度中关村在线科技互联网生态研讨会上，慧聪集团总裁、中关村在线董事长 刘小东先生还将做主题为《中关村在线 百亿产业互联网之道》的分享。阐述中关村在线未来将通过整合、共享、赋能高效连接产业资源等方式，与行业伙伴一起推动产业互联网发展。

展望2019年，让我们以数据赋能营销，共探品牌破局之道，助推科技产业永续前行！在此，我们诚挚地邀请您莅临“数据赋能营销 品牌破局之道”既2018年度中关村在线科技互联网生态研讨会”。

附：三地客户会日程表

北京地区：

时间：2018.11.29（周四） 签到时间：14:00-14:30

地点：北京北辰洲际酒店2F大宴会厅

上海地区：

时间：2018.12.05（周三）签到时间：14:00-14:30

地点：上海虹桥锦江（喜来登）3F大宴会厅

深圳地区：

时间：2018.12.13（周四）签到时间：14:00-14:30

地点：深圳福田香格里拉2F大宴会厅

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