腾讯音乐IPO的风一直在吹，从1月份一直吹到了11月份，从腾讯市值巅峰吹到了现在人人都可以批一嘴。距离2018财年结束还有四个多月的时间，这四个月也基本是腾讯音乐上市的关键时刻。



IPO迟迟未兑现 腾讯音乐的上市路“好事多磨”（图片来自于www.ftchinese.com）

相比众多分析人士的急切，可能最不着急的就是腾讯音乐自身。路透社爆料腾讯并不急于急于快速上市，而是希望能够获得一个恰当的估值。同时，目前美股科技科技股一直处于下跌的状态中，立即上市自然不是什么好的选择。

腾讯音乐或许是整集团一年以来波动最小的业务了。游戏业务受审批制度影响，出现了营收占比大幅下降的情况。同时，金融和云服务等业务收入大涨，69%的涨幅显然也很难称得上稳定。对腾讯来说，实现稳定增长的业务只有腾讯音乐。

与字节跳动相似，腾讯音乐的国际化程度一定程度上支持了他们赴美上市。除了与国外知名音乐流媒体Spotify实现战略合作之外，腾讯音乐还与索尼音乐合作成立电音厂牌Liquid State。可以说，腾讯音乐手中的资源放到国际市场也有着极强的竞争力。

海外音乐行业很早就已经注意到了腾讯音乐。主流音乐媒体认为腾讯音乐的各类举措可以帮助唱片业实现复兴。不过，由于腾讯音乐旗下的产品与Spotify的经营模式类似，因此这些产品也会受到Spotify类似的批评，诸如让音乐变得廉价等等。



IPO迟迟未兑现 腾讯音乐的上市路“好事多磨”（图片来自于www.sina.com）

单纯从版权方面估量，腾讯音乐是国内目前音乐市场的领军者。依靠着强大版权支持，腾讯通过现场直播、在线卡拉 OK、音乐相关商品的销售和其他服务实现了92%的收入增长。这些服务背后，意味着腾讯音乐在整个商业模式上已经实现了多元化。

事实上，酷狗和酷我在被腾讯收购之后，这些软件就在音乐社区和直播领域进行扩展。去年，酷狗直播平台上有将近300位直播歌手和超过42万名签约主播，平台为音乐人发行了702张付费专辑。同时，整个腾讯音乐的月活用户也达到了8亿人。直播领域腾讯音乐显然非常游刃有余。

除了多元的商业模式之外，人们的版权意识提升也让腾讯音乐的盈利变得简单。截至今年第二季度，腾讯音乐的付费人数达到了3280万人，这其中，在线音乐服务付费用户就有2330万人。虽然付费人数还无法与Spotify相匹敌，但放在全球来考量，腾讯音乐的成绩依旧是数一数二的。



IPO迟迟未兑现 腾讯音乐的上市路“好事多磨”（图片来自于www.sohu.com）

内部人士的守口如瓶也让外界难以得知腾讯音乐究竟何时可以拆分上市。自身经营状况良好的情况下，他们需要等待全球科技股从低潮中走出。目前，苹果、Facebook和微软等公司的股价持续下跌，腾讯音乐贸然上市并非周全的选择。

尽管在10月份的时候腾讯就提交了IPO文件，但现在他们要做的只有等待。等待全球科技股的低潮过去，等待腾讯自身内部恢复稳定，等待着整个世界经济环境的稳定。待到腾讯音乐在纳斯达克敲钟之时，或许可以为腾讯动荡的一年画上一个还算不错的句号。

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