早报:马云说不管企业多牛都会破产 ofo保证退押金

【科技早餐】

●马云：企业不管多牛，都有破产的一天

第三届阿里巴巴校友见面会在杭州阿里总部举行，马云演讲谈到：未来一定比今天靠谱，不要对未来过于乐观或悲观，人不管多牛，都得去火葬场，企业不管多牛，都有破产的一天，你的责任就是一路过关斩将，逢水搭桥逢山开道，这做的一路就是乐趣。



Z点评：马云说的都是大实话。



阿里巴巴马云（图片来自http://dy.163.com/v2/article/detail/DRCGV87D0517UCRS.html）

【行业热闻】

●新一代iPhone需求低迷 苹果被迫恢复生产iPhone X

《华尔街日报》今日援引知情人士的消息称，苹果代工厂商近期又开始重新生产旧款机型iPhone X。而恢复生产iPhone X主要是因为苹果与屏幕供应商Samsung SDI之前签署的合约。根据该合约，苹果需要从Samsung SDI购买一定数量的OLED屏幕。但如今，由于削减了iPhone XS和XS Max的产量目标，苹果不得不通过恢复生产iPhone X来填补这一空缺

●富士康再回应裁员：涉及集团百家公司不含研发

富士康科技集团（又名鸿海精密）再度向媒体回应费用缩减和裁员。富士康称，此次范围包括富士康集团体系下数百家公司，并不仅仅局限于富士康本身，部分媒体报导存在不实。

●恒大回应“FF被列入美国301调查”传闻：纯商业行为

据财新网报道，当地时间11月20日美国贸易代表办公室将恒大健康入股Faraday Future写入最新的301调查报告。对此，接近恒大的人士透露，恒大投资FF是纯商业行为，按照美国的相关法律程序依法依规报批。2018年3月9日，恒大健康向美国外资投资委员会（CFIUS）提交申请，于6月18日获得CFIUS正式批准。

●特斯拉宣布在华销售车型全线降价 最高降幅达26%

特斯拉周四宣布，自今日起，对在中国销售的Model S和Model X车型下调售价，降幅达12%至26%。据特斯拉中国官网，该公司目前在售最便宜的Model S 75D最新售价为78.29万元起，较此前的88.76万元降价约12%；Model S P100D最新售价109.1万元起，降价约26%；Model X 75D目前售价86.18万元起，此前为97.57万元。

●诺基亚宣布公司重组 瞄准5G发展机会

电信网络制造商诺基亚周四宣布，为了瞄准5G机遇，公司将把移动网络和固定网络业务合并，组成一个名为接入网络（AccessNetworks）的新部门。诺基亚首席执行官RajeevSuri在一份声明中称，“通过创建单一的接入网络组织，它将包含固定和移动网络，我们可以改善客户的关注重点，简化管理结构，并更有效地发挥我们完整的组合。”

●LG为旗下可折叠智能手机申请了三个商标

LG已于2018年11月21日在EUIPO申请了三个品牌名称。LG提出的三个名称是Flex，Foldi和Duplex。所有这三个商标申请都归入第9类，适用于智能手机。虽然目前尚不清楚LG是否正在开发三种不同的可折叠智能手机，或者正在开发智能手机的三种变体，但很明显该公司即将推出可折叠智能手机。

●ofo小黄车：服务器迁移致退押金时间延长 15天内一定能退

对于退押金难的问题，现在ofo终于正面回应了这一问题：“由于近期更新办公地址，ofo部分服务器需要进行短时迁移，致使退押金周期被暂时性延长，待相关工作陆续完成后，退押金周期将会恢复正常。”ofo公关经理曹女士也告诉媒体，退押金的时间确实延长了，但是15个工作日内是一定能退的。

●乐视网：贾跃亭继续减持股份 用于偿债

乐视网发布公告称，截止2018年11月21日，贾跃亭持有公司98,282.9174万股，占公司总股本的24.64%。其中，86,885.8714万股已质押，占公司总股本的21.78%；其所持有公司股票被全部冻结、轮候冻结；贾跃亭所持股份较2018年6月30日累计减少4143.7470万股，根据贾跃亭先生方面此前邮件回复，其被司法处置股票用于偿还债务。

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