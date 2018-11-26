2018年度ZOL科技产品大奖评选 入围公布

2018年中关村在线年度科技产品大奖评选工作已经展开， 大奖评选参选产品线覆盖消费类、商用类、家电类，而细分产品线会根据当年科技产品市场的整体趋势进行调整，每年都有所不同。

目前，经过近两个月，以及ZOL百人专业评审团的严格甄选，从创新程度、应用价值及性价比这三个维度，在2018全年收录进中关村在线产品库的23496款产品中，有355款产品成功入围。

入围产品涉及主要覆盖：移动（通信）设备、PC与平板电脑、智能出行产品、影像产品、音频设备、智能创新、DIY配件产品、计算机外设产品、家用显示设备、白色家电、生活家电、净化产品、商用显示产品、商用办公产品、企业级产品等15个类别。

在这入围的355款产品中，最终会评选出“年度卓越产品奖”、“年度优秀产品奖”、“年度推荐产品奖”三项大奖。届时中关村在线会为历年获奖产品在产品库打上永久的荣誉印章。

卓越产品奖：

作为年度IT产品大奖评选的最高奖项，获得该项提名的产品须在产品设计与技术创新方面具有绝对的突破性，功能与应用具有非常高的实用价值，品牌知名度也将作为重要参考因素。

优秀产品奖：

能够获得年度优秀产品奖的产品，须在技术、设计、功能方面均具备独有特色与优势，并获得行业与市场的认可，其产品代表了潮流发展趋势，同时堪称该产品类别中的技术典范。

推荐产品奖：

年度最佳产品评选面向同一类别的整条产品线，获得该项称号的产品，须在技术、设计、功能、以及市场表现等其中一项具有非常明显的优势，且符合主流应用需求。

作为中国第一科技媒体，中关村在线力求以精准的奖项定位以及精练的奖项设置，在评奖的权威性与客观公正性上，为整个行业树立标杆。

同时，中关村在线通过连续11年对有影响力的科技产品进行评选，并为带动行业前进、有影响力的产品颁出大奖，鼓励更多的品牌能够为科技行业的发展带来技术、应用、设计方面的创新。

最终评奖结果将会在2018年12月20日于北京举行的“科技无疆——中关村在线2019年科技大会暨产品颁奖盛典”上隆重揭晓。

详细评奖专题：



入围名单公布

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中关村在线2018年度科技产品大奖评选







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