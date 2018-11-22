早报:腾讯音乐IPO或推迟 6G概念已经来了

【科技早餐】

●腾讯音乐IPO或再推迟：只要没敲钟一切皆有可能

11月21日，路透援引参与腾讯音乐IPO的知情人士消息称，腾讯音乐讨论过推迟交易至2019年初。“公司尚未做出决定。”据前述报道，腾讯希望获得恰当估值，而不是快速上市。腾讯音乐最初计划10月启动至多20亿美元的美国IPO，但上月决定推迟到11月。对于上市推迟消息，腾讯回应，“不予置评”。

Z点评：腾讯音乐推迟IPO或是一件好事。



腾讯音乐IPO或再推迟（图片来自http://www.sohu.com/a/211658755_99963243）

【行业热闻】

●5G商用未熟 6G概念已出

5G代表的不仅仅是新一代通信技术革命，更承载着6G来临前的“连接经济”探索的重任。6G网络可以提供1Tbps的网速，其Sub-1THZ频谱能够聚集数万亿移动设备，而不仅仅是5G网络所提供的数十亿。随着今年6G概念研究的启动，5G的商业化节奏正在加快。

●李彦宏：AI企业要构筑安全的数据保护系统来保护隐私

李彦宏在接受采访时表示，安全准则需要技术去保障，数据是人工智能发展的主要驱动力之一，AI时代数据更新速度远远大于以往互联网时代，数据量的暴涨必然带来更多的安全挑战。人工智能企业不光要在信念上重视用户隐私数据安全，也要通过构筑安全的数据保护系统来真正落实。

●传B站与网易漫画交易落定 已进入员工安置阶段

36氪独家获悉，此前盛传的B站与网易漫画的交易已经进入尾声。与传言中指向的网易完全放弃漫画这块业务不同，这起交易最终的谈判结果可能会是B站收购网易漫画大部分版权及运营资产，网易未来仍有可能继续漫画的孵化和改编。

●爱奇艺与谷歌在数字版权管理领域达成合作

近日，爱奇艺与谷歌在DRM（Digital Rights Management，数字版权管理）领域达成合作，将谷歌Widevine DRM技术接入到爱奇艺Multi-DRM数字版权管理系统中，成为国内首批应用谷歌Widevine DRM技术的网络视频平台。

●特斯拉上海工厂最新招聘：涉及施工等30个岗位

微信公众号“特斯拉招聘”发布了特斯拉上海工厂的招聘信息，开放了30个岗位。其中，既包括与工厂建设相关的，如施工质量项目经理、施工安全工程师、生产安全经理、供应链项目经理、安全系统专员、仪控工程师、亚太工程审计项目经理、采购经理等；也包括一些行政支持类的工作，如人力资源高级经理、高级招聘顾问等。

●工信部为车联网直连通信开绿灯

我国正式发布面向5G的车联网频段。工信部日前印发《车联网直连通信使用5905-5925MHz频段管理规定（暂行）》，规划了5905-5925MHz频段共20MHz带宽的专用频率资源，用于基于LTE演进形成的V2X智能网联汽车的直连通信技术，同时，对相关频率、台站、设备、干扰协调的管理作出了规定。该文件的发布对于促进我国智能网联汽车产品研发、标准制定及产业链成熟将起到重要的先导作用。

●台积电：7nm芯片明年将有上百款

尽管传闻苹果砍掉了一部分A12处理器订单，台积电仍然预计到明年会有100多款基于7nm、7nm EUV极紫外光刻工艺的芯片完成流片，在今年50款的基础上翻一番还多，其中不乏华为麒麟、高通、AMD、NVIDIA、Xillinx这样得到大客户。因此，台积电对于7nm工艺未来几年的前景非常乐观，预计相关年收入可以稳定达到100-120亿美元。

●苹果笔记本电脑Q3份额下滑 已跌至第五位

苹果 Mac 的市场份额从 2017 年第三季度的 10.4% 下降到今年同期的 7.9%，同比下降了 24.3%，其第四名的位置被去年排在第五位的华硕夺走，排在前三的是惠普、联想和戴尔，这三家厂商的排名保持不变。

●传三星Galaxy S10将会拥有陶瓷机身版本

三星S10将会根据屏幕大小、不同颜色、不同机身材质而至少分为4个版本，除了流行的金属与玻璃设计之外，外媒表示最顶级的Galaxy S10还将拥有陶瓷版本。主要是因为三星很可能已经找到了克服产能与成本，大规模生产黑色和白色陶瓷机身的方法。

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