五个月之前，拼多多成功上市。成功上市后，非议随之而来。人们也开始对拼多多假货盛行和产品质量问题开始反思和追责。换句话说，上市之后的拼多多真正迎来了他们的“至暗时刻”。令人意想不到的是，仅仅五个月过后，拼多多的企业形象就发生了巨大转变。



退潮后 拼多多悄悄穿上了华丽的新装（图片来自于www.163.com）

拼多多2018年第三季度财报中给出的数据恰好印证了这一点。截至2018年9月30日，拼多多的活跃买家数量为3.855亿，同比增长了144%。这一数字与阿里巴巴差距日渐缩小。与此同时，拼多多年度平均消费额为人民币894.4元，同比增长99%。

拼多多之所以在这个周期实现用户爆发式增长，主要是因为一二线城市用户的激增。在人们的刻板印象中，拼多多的主要用户群体来自于三四线城市。然而，根据QuestMobile给出的数字显示，拼多多一二线城市用户占比已经达到了将近50%。也就是说，1.9亿一二线城市用户经常使用拼多多来购买商品，这个数字也超过了全国一二线城市总人口的一半。

事实上，从9月份开始，拼多多就一直在争取拉拢一二线城市用户。九月中旬，拼多多把“名品折扣”板块升级为“品牌馆”。网易严选也加入了这次的“品牌馆”之中。

当时笔者认为，网易严选需要更多的流量，而拼多多则需要转变企业形象、拉拢对产品品质有要求的这部分群体，两家可以说一拍即合。除了网易严选之外，国美电器、当当网、小米等知名平台也在国庆节之前进驻了拼多多。



退潮后 拼多多悄悄穿上了华丽的新装（图片来自于www.jumeili.cn）

品牌馆搭建完成之后，拼多多就迎来了iPhone XS、XR以及XS Max的开卖。原本人们以为iPhone上市后，更多用户会选择去天猫或者京东购买。不过，拼多多实力演绎了什么叫抢镜。相比官方价格低了近千元的降价幅度，让“买iPhone上拼多多”的口号流传了开来。

到了今年双11，用户到拼多多购买iPhone的热情更加强烈。黄峥也在财报中提到了这一点，拼多多商城中最新款iPhone双11期间累积销量突破20万台，交易额接近15亿元。无论是iPhone还是其他的高端产品，拼多多开始成为了人们的一个选择，而不是取笑的对象。



退潮后 拼多多悄悄穿上了华丽的新装（图片来自于www.nytimes.com）

一二线城市用户数量增加，随之而来的就是三四线城市用户比例的下降。拼多多崛起之后，无论是天猫还是京东，都在想办法推出类似的拼团服务来吸引数量更广的三四线城市用户。显然，当其他两家开始重视市场下沉时，拼多多的用户就很容易被抢走。这对于拼多多来说并非坏事，只有当一二线城市用户也成为他们的客户的时候，拼多多才能与阿里和京东真正的平起平坐。

许多人认为拼多多依旧属于腾讯系产品，不过在笔者看来，黄峥的野心显然是希望成为像张一鸣带领的今日头条团队一样，依靠自身的产品打动消费者。上市之后的泡沫和非议退却，拼多多也终于披上了新装，继续前行。

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