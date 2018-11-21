“首届中关村西区好声音暨2018《西区故事》首发式”成功举办

11月20日晚，由中共海淀街道工委、海淀街道办事处、中关村西区管理委员会办公室主办，创业公社中关村国际创客中心协办的“首届中关村西区好声音暨2018《西区故事》首发式”举行。此次活动也是为了致敬中关村创新发展四十周年。



“首届中关村西区好声音暨2018《西区故事》首发式”成功举行

出席活动的领导有海淀街道党工委书记、中关村西区管委会常务副主任陈国启；海淀区政府办副主任高鹏；海淀区金融办副主任王鹏；海淀园管委会服体处副处长刘钊；海淀区投促局副局长王春生，以及海淀街道领导班子成员，普天集团、中钢集团、中国化工集团、微软亚洲研究院、中发展集团、朔黄铁路、三峡资本、创业公社、中关村创业大街、北京银行、北京农商银行、民生银行等西区重点企业的领导，海淀医院、八一学校等驻区事业单位的领导，爱奇艺、融360、蔚来汽车等中关村西区创新企业代表、孵化器代表、《西区故事》主人公代表，还有来自市区媒体的记者。

今年恰逢中关村创新发展四十周年。40年间，中关村见证了我国科技创新从无到有，从弱到强的历史进程；中关村西区从电子一条街逐渐演变为中国创新高地，如今已聚集了500余家金融机构、140余家科技中介机构、100余家科技研发企业总部和59个创新创业服务平台。这片不足一平方公里的区域能够取得如此耀眼的发展成果，得益于党和国家的改革开放，得益于各级政府的高度重视和大力支持。未来，中关村西区将紧跟时代的发展步伐，积极推动科技进步、科技创新产业发展与城市整体进步高度统一，担负起构建新型城市形态的责任使命。

“首届中关村西区好声音”是由中关村西区管理委员会办公室打造的文化创新品牌活动，参赛选手都是来自于西区辖区内的创业者和企业员工。希望通过此项活动丰富西区内企业职工的精神文化，同时促进企业间、创业者之间的交流与合作。

“首届中关村西区好声音”自9月征集以来，共收到了60余名歌手的报名信息，经过专家评选，最终有13名歌手登上了决赛的舞台。此次比赛设置一等奖1名、二等奖2名、三等奖3名，优秀奖7名，由现场观众投票产生。最终，来自华仲知识产权的董涛凭借一首《在路上》摘得本届比赛的桂冠。他的获奖感言赢得现场观众的共鸣：“创业在路上，幸福在路上！”







2018《西区故事》一书正式发

活动现场， 2018《西区故事》一书正式发布。海淀街道党工委书记、中关村西区管委会常务副主任陈国启等领导和创业者代表共同为新书揭幕。中关村《西区故事》自2015年发布以来，连续4年采访了近300家中关村西区的企业，形成了独具特色的文化品牌。2018《西区故事》记录了50家企业在西区的创业历程。

中关村西区办负责人介绍，2018年，中关村西区不断挖掘文化与科技融合新动力，着力构建新型城市形态，西区的发展日新月异。希望大家能够通过“首届中关村西区好声音”活动和2018《西区故事》一书了解西区、了解西区企业、了解西区人。

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