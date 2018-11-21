早报：百度杀毒软件退役 锤子惹上官司

【科技早餐】

●百度杀毒软件正式退役 官网称“感谢一路有你”

最近，百度杀毒软件就悄然退出了历史舞台，官方网站称“百度杀毒感谢一路有你”，已不再提供介绍和下载。百度杀毒正式诞生于2013年4月份(更早在国外试水)，与卡巴斯基合作，基于卡巴斯基反病毒引擎，集合百度云查杀引擎，承诺永久免费、不骚扰用户、不胁迫用户、不偷窥用户隐私。对于杀毒，百度和360还一度差点引发冲突，搞出“三百大战”。

Z点评：杀毒软件你现在用哪一款？！



百度杀毒软件正式退役（图片来自http://www.sohu.com/a/276765408_114760）

【行业热闻】

●酷派起诉锤子科技 称拖欠数百万元货款

酷派旗下子公司东莞宇龙通信科技有限公司向深圳法院提起诉讼，状告北京锤子数码科技有限公司。据一财报道，酷派相关负责人描述，此前锤子科技与酷派签订了一份交易合同，锤子向酷派采购一些手机零部件，涉及约1000多万元，但货物交付后，货款还有一半没有给，金额涉及四五百万元。对此罗永浩回应称，锤子和宇龙的确存在合同关系，目前正在协商解决。

●华为已展示可折叠手机成品 完成度超预期

华为公司可能试图在可折叠手机争夺中领先三星，其可折叠手机在展开后的尺寸为8英寸，大于三星的7.3英寸可折叠手机。和此前传闻一样，华为手机的可折叠屏幕面板由京东方提供，后者也为华为Mate 20 Pro提供了曲面OLED面板。据韩国当地媒体报道，华为已经向韩国运营商推介了这款手机。

●高盛下调苹果目标股价至182美元 在中国市场表现欠佳

高盛今日发布投资研究报告，将苹果公司目标股价从209美元调低至182美元，继续维持“中性”评级。高盛认为，由于苹果公司多款产品的市场需求低迷，以及iPhone XR在美国以外的其他市场表现欠佳，这将阻止苹果股价在未来12月内继续增长。

●拼多多第三季度净营收4.91亿美元 同比增长697%

拼多多发布了该公司截至2018年9月30日的第三季度未经审计财报。财报显示，拼多多第三季度净营收为人民币33.724亿元（约合4.910亿美元），较去年同期增长697%；归属拼多多股东的净亏损为人民币10.983亿元（约合1.599亿美元），相比之下去年同期净亏损为人民币2.214亿元。

●微软Xbox新机曝光：或将于明年E3发布

根据Thurrott的报道，这款新Xbox One将不会有读取实体游戏光盘的光驱，它就是一款专门为数字版游戏而设的新主机。针对‘无实体游戏’设计，微软给这款游戏机推出了一个‘实体游戏数字化’的应用。用户可以通过这个应用，将自己购买的实体游戏转变成数字下载版，继续在这款新机上玩。

●马斯克为BFR火箭改了个新名字：Starship

Space X首席执行官埃隆·马斯克刚刚在Twitter上宣布，那艘将要载人飞往火星的旅游的大火箭BFR有了一个新名字：Starship，可译为星际飞船。就在几天前，马斯克还发Twitter称，正在加快BFR飞船的开发，并放弃猎鹰9的二级回收计划。

●京东方面回应“刘强东退出管理层”：假新闻

日前有消息称刘强东宣布退出京东管理层。这是刘强东将因强奸案被明尼苏达当局起诉的信号还是仿效马云‘退居二线’？”。对此，京东方面回应称：“假新闻。”11月19日，京东集团发布了2018年第三季度业绩，在美国通用会计准则下（GAAP）归属于普通股股东的持续经营业务净利润为30亿元人民币（约4亿美元），去年同期为10亿元人民币，同比大幅增长200%创单季新高。

●诺基亚3.1 Plus即将发布：11月22日开启预约

苏宁手机官方微博宣布，传说中的“巨屏设备”诺基亚3.1 Plus将于11月22日在苏宁易购开启预约。外观设计上，诺基亚3.1 Plus采用了6英寸无刘海显示屏，背部为传统三段式设计。核心配置上，诺基亚3.1 Plus搭载联发科Helio P22处理器，配备2/3GB LPDDR3内+16/32GB存储，后置1300万+500万双摄，前置800万像素，电池容量为3500mAh。

●NASA确定2020火星探测任务登陆点：寻找生命证据

美国国家航空航天局（NASA）的科学家们今日确定2020火星探测任务（Mars 2020）将要登陆火星区域Jezero Crater，科学家分析认为这一区域可能是火星上的一个古老河流三角洲，在数十亿年前或许具备宜居性。火星探测车将降落到这一区域进行探索，而其收集的样本或将在未来某个时候带回地球进行研究。

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