今日头条换CEO了，这是上周末整个互联网行业的一件大事。陈林接棒张一鸣，也代表了今日头条未来的一个发展方向。今日头条和抖音成为了整个集团的两大核心主力，而张一鸣也清楚，让优秀的产品来说话，是字节跳动发展的根基。



让产品来说话 今日头条新CEO比谁都清楚这件事（图片来自于www.leiphone.com）

陈林刚加入今日头条的时候，担任产品经理一职。产品经理成为整个今日头条的CEO，也意味着在张一鸣眼中，产品为王是今日头条需要追求的。陈林在他上任的这场“生机大会”上，就拿出了今日头条小程序这样的一款新产品。

今日头条的变化急需到来，已经没办法再等了。过去的半年里，抖音凭借着优秀的产品属性，反超了自己的老大哥，当然也反超了早亡的内涵段子。随着公司名称从今日头条改为字节跳动，相信大部分“宇宙条”的员工内心也都有了忧患意识：他们不再是被偏爱的那一个了。

在陈林眼中，未来一年生态升级是今日头条的主要任务。深耕粉丝生态、推出小程序以及开放技术模型，从各种角度来看，这些都是今日头条进一步扩大用户群体和内容创作者数量的举措。

陈林在接受采访时也直接表态，并非因为竞争对手的原因来做小程序，而是基于用户的需求。用户在获取内容之后，自然需要更多的服务来支撑内容，这个时候小程序就非常重要了。



让产品来说话 今日头条新CEO比谁都清楚这件事（图片来自于www.tech.sina.com）

张一鸣面对今日头条的当下显然是焦虑的。今日头条的日活达到了1.2亿，固然是一个惊人的数字。然而，今年下半年开始，今日头条的用户增速开始放缓，拉新成了这个所谓“流量入口”的大问题。同时，移动互联网的扩张速度也大不如前，手机出货量的下降也正好佐证了这一现状。

今日头条不可能不注意到这件事。整个互联网资讯出现了大量的后来者，虽然大部分公司都无法撼动今日头条目前的地位，但忧患意识显然是所有大型公司和其领导者应该具有的素质，张一鸣也不例外。

如果说过去几年中，今日头条的策略是在同一领域中孵化多个产品，并集中力量出击的话。平台升级之后，今日头条将会更加深耕拳头产品，并让这些拳头产品吸引更多的新用户。



让产品来说话 今日头条新CEO比谁都清楚这件事（图片来自于www.tech.sina.com）

值得忧虑的是，陈林在“生机大会”上曾表示，未来今日头条会更大力度地将流量往粉丝倾斜，同时完善粉丝变现工具。事实上，新浪微博在全面拥抱粉丝经济之后，公司市值迎来了全面腾飞。然而，也正是拥抱了粉丝经济，让新浪微博的风气大不如前，造成了部分核心用户的流失。今日头条势必会看到新浪微博之前所犯的错误，如何避免仍然值得观察。

产品经理成为企业的负责人其实并不稀奇。对于那些产品为王的公司来说，产品经理更懂得用户的需求。这种人站的越高，产品也就走的越远。字节跳动的未来既需要抖音，也需要今日头条。让产品说话，才是公司发展的正道。

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