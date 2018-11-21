戴威的“倔强”让ofo错过了一次次机会

上周，戴威在ofo公司开了一场全员大会，他声称：“ofo不会倒闭，其他都有可能。”这是戴威在“消声”近两个月后，首次出现在大众视野中。

除了告知员工ofo不会倒闭之外，倔强的戴威这次终于屈服“我错了”。 对于被曝出已有大型券商中介机构入场做 ofo 破产重组的消息，戴威也予以否认，称由于供应商债转股，目前资金情况正在好转，但依然很困难。

一年多以前还处在行业独角兽地位的ofo，时至今日已经是沦落到出来辟谣“不会倒闭”，这中间经历太多，而且戴威一次次的倔强也让ofo错失了一次次翻身的机会。



ofo创始人戴威（图片来自https://baijiahao.baidu.com/s?id=1617288636730146229&wfr=spider&for=pc）

滴滴和阿里之间犹豫不决

ofo成立是在2015年，当时他借着共享经济的东风一时间成为资本追逐宠儿。在2016年到2018年间，ofo就先后4轮融资，融资金额超过21.45亿美元（约合148亿人民币）。这期间ofo的估值也是增长近300倍，超过30亿美元。

来自市场机构QuestMobile发布的月度数据显示，ofo的月活用户增至4246.84万，排名第一，日单量也超过千万单，仅次于美团。综上看ofo是妥妥的行业独角兽。

同样，市场变化也是快，当共享经济冷却之后，ofo还是没有找到一个稳定的盈利模式。 紧接着共享单车行业洗牌开始。从2017年六月开始，小鸣单车、町町单车、悟空单车、3Vbike、卡拉单车、酷骑、小蓝等一大批共享单车企业相继倒闭、停运或是转让共享单车的平台已经有60余家，加上未披露的平台应该有百家。

共享单车一片哀鸿，此时关于黄业内两大巨头摩拜和ofo合并的消息也是甚嚣尘上。不过这仅是业内或者是滴滴方面的一厢情愿。因为ofo的当家人戴威并没有同意滴滴当时提议。

当初滴滴在ofoD轮融资之后派出管理人员进驻ofo，其工作作风让原ofo创始人团队感受到了威胁，在加上滴滴还在撮合ofo和摩拜合并。从此之后，滴滴和ofo越走越远。就目前来看，如果当时膜拜跟ofo合并或许它将是一个“神话”，到那时在戴威眼里，公司控制权相比，显然要比如何让ofo活下去更主要。

这是戴威为了平衡滴滴在ofo中的权力，随即引入了阿里系资本。但是此时ofo已经遭遇到了很严重的资金链危机。此时市场上已经有传闻，ofo将会被阿里系的蚂蚁金服所收购。不过，ofo方面再次否认了传闻，可能是有了早前滴滴教训，戴威在阿里和滴滴之间犹豫了，最终选择了谁也不跟。

如果此时ofo能够在滴滴跟阿里两者之间任选一家，并引入新一轮资本。你们ofo也绝不会沦落到目前被传闻将倒闭的境地。如若借此推行马押金退行，相信市场地位也能够得到保证。

可是就在这时，摩拜突然选择卖身美团，同时阿里方面选择大力扶植旗下哈罗单车，并从三四线城市对ofo发起进攻；滴滴方面则是力推旗下青柠单车，并且还托管了小蓝车，力争不上自己在最后三公里出行短板。

到这里，共享单车领域的巨人ofo成了一个弃子。早前ofo也有被传出将会出售，但是估值已经大不如从前，从30亿美元估值降到了18亿美元，远不及摩拜当初37亿美元身价。可以说此时的戴威想要跟摩拜胡玮炜一样套现离场，已经不可能了。

ofo最后面对的结果

当前ofo的海外业务已经基本上停滞。虽然戴威说ofo不会倒闭，但是塔里倒闭已经是近在咫尺。

对于被曝出已有大型券商中介机构入场做 ofo 破产重组的消息，戴威也予以否认，称由于供应商债转股，目前资金情况正在好转，但依然很困难。

既然代为说ofo不会倒闭，那样他只能是被卖掉或者是合并。目前，有能力或者是能够收购ofo的巨头也是屈指可数，滴滴和阿里巴巴，甚至美团都是潜在的对象。

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