早报：比特币价格暴跌 库克每天4点起床

【科技早餐】

●加密货币跌不休 比特币跌破5200美元创13个月新低

过去二十四小时内，整个数字加密货币市场一起遭殃，比特币、比特币现金（BCH）、以太币、Stellar和莱特币等再次下跌。周一下午，Bitstamp报价显示，比特币价格跌破5200美元关口，创2017年10月来新低，日内跌近7%。

另外彭博分析师甚至预测，比特币价格可能跌至1500美元，比当前水平下跌超过70％，这加剧了投资者对比特币的负面情绪。

Z点评：比特币就是一场骗局。



加密货币跌不休（图片来自http://forex.hexun.com/2018-04-10/192803263.html）

【行业热闻】

●库克透露自己每天4点前起床 起床后两小时这么过

库克是近日在接受采访时，透露他的日常轨迹的，他表示他每天会在早上4点之前一段时间起床。而在起床之后，他会阅读来自用户的评论，通常会持续一个小时，在5点左右他就会去健身房，通过一个小时的健身来保持一天的充沛精力。

●京东CEO刘强东：京东管理团队已稳定成型

京东“现在整个京东集团的管理团队已经稳定而且成型，个人的主要关注点放在新业务上，比较成熟的业务我的管理层都能搞定，个人正面临四件事： 战略、文化、团队和新业务。”

●三星手机CEO：欲通过折叠屏幕渡过难关

三星电子智能手机业务CEO高东真表示：“对于当前三星智能手机业务所处的挣扎状态，我感到很抱歉。但我将竭尽所能，通过即将到来的Galaxy 10和可折叠屏幕手机来度过危机。”

●大众集团未来4年斥资500亿美元进军电动汽车领域

大众集团宣布将斥资440亿欧元（500亿美元）用于建设新工厂、电动汽车、自动驾驶和移动服务。这笔资金将在2019年至2023年之间的4年里投入使用，约占该公司分配给这4年期间的总支出的三分之一。

●天猫双11组委会：退货率仅6% 远低于行业平均水平

针对近日有关天猫双11退货率的传言，天猫双11组委会在微博发布公告称，截止带11月18日退货率仅0.06，远低于行业平均水平。阿里巴巴天猫双11于11日凌晨正式打响，经过24小时鏖战，最终交易额锁定在2135亿。

●三星首款“打孔屏”手机来了

三星在SDC开发者大会上还宣布了几种不同风格屏幕形态，分别为：Infinity-U（水滴屏）、Infinity-V（V形槽）、Infinity-O（屏幕挖孔）以及以及完整的New-Infinity形式。 据悉，这四种形式的屏幕形态，今后将面向三星不同等级的手机产品线使用。

●传PS5将使用8核Ryzen 处理器售价500美元

根据Reddit论坛网友爆料，索尼PlayStation 5是一个性能怪物，在4K分辨率下提供稳定的60fps速度，它配备了一个Ryzen 8核CPU，一个基于AMD即将推出的Navi架构定制GPU。

●英特尔下代发烧平台Cascade Lake-X曝光

根据早先路线图，Intel将在2019年第二季度推出下一代发烧平台“Cascade Lake-X”，来源于即将推出的新服务器平台Cascade Lake-SP，工艺优化到14nm++，极限为28核心56线程。但是Intel CFO兼临时CEO Bob Swan最近透露，Cascade Lake会引入硬件级的侧信道漏洞防御，支持机器学习加速(DL Boost)，推理性能可提升最多11倍，还有革命性的新技术傲腾DC持久内存。

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