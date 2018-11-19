【中关村在线新闻资讯】11月19日消息，今天晚间京东正式发布了第三季度财报。京东第三季度净收入为1048亿元人民币（约153亿美元），同比增长25.1%；归属于普通股股东的持续经营业务净利润为30亿元人民币（约4亿美元），同比大幅增长200%创单季新高。



京东发布第三季度财报：净利润为30亿元（图片来自于www.qdaily.com）

在非美国通用会计准则下（Non-GAAP）归属于普通股股东的持续经营业务净利润为12亿元人民币（约2亿美元），在持续高研发投入下实现了连续10个季度的盈利；作为京东集团核心业务的京东商城经营利润率达到2.2%，与历史单季最高盈利水平基本持平。

第三季度，京东集团GMV同比快速增长30%，达到3948亿元；其中，第三方平台GMV同比大幅增长40%。净收入1048亿元人民币（约153亿美元），同比增长25.1%。第三季度净服务收入为109亿元人民币（约16亿美元），同比大幅增长49.4%。

第三季度，京东继续提升在中国电商领域的物流网络优势。截至2018年9月30日，京东在全国运营超过550个大型仓库，总面积约为1190万平方米。

截至2018年9月30日，京东过去12个月的活跃用户数为3.052亿，去年同期年度活跃用户数为2.663亿。9月，京东PLUS已经拥有了超过1000万的在籍会员，这是中国电商行业最大规模的付费会员数。截至2018年9月30日，京东第三方平台共有约20万个签约商家。

京东集团董事局主席兼首席执行官刘强东先生表示：“我们很高兴看到第三季度业绩表现强劲，核心业务京东商城在经验丰富的管理团队的带领下保持持续增长，京东承诺提供便捷可靠的服务和高品质正品行货，这为我们持续带来了越来越多的忠诚用户。‘零售即服务’战略为广大的合作伙伴提供创新的零售基础设施解决方案，也在获得越来越多的青睐。”

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