喜欢使用豆瓣的朋友们可能会发现，手机App的闪屏上出现了两个新的主人。这两位并不是什么电影明星，也不是什么知名作家，而是两只猫的卡通形象。这两只猫名字分别叫阿黑和阿白，一周时间内就获得了豆瓣网友的热议。只不过这些声音中，大多数都不是正面的。



阿北的变现焦虑 两只活了一周的猫没法解决（图片来自于www.sohu.com）

开始的时候，豆瓣网友们的讨论都还集中在这只猫好不好看身上。短短一周时间，让大多数人都能够接受这个新的豆瓣形象其实还比较困难。令这些豆瓣网友意想不到的是，也就是这短短一周的时间，豆瓣就迅速的推出了阿白和阿黑的周边，包括马克杯、T恤和卫衣。

显然，如此快速的推出豆瓣“吉祥物”的周边产品是非常不明智的。众所周知，豆瓣网友被称作“无用用户”，正是因为他们挑剔和有一定的审美追求。阿黑和阿白并没有与网友们建立充分的感情，周边产品的设计感也不强，自然无法让这些用户买账。

今年五月份的时候，豆瓣曾经上线了一款租房信息的小程序，整合了豆瓣各大租房小组小组中零散的租房帖，通过地点、租金等多维度筛选，配合精准搜索功能，帮用户快速找到心仪的房源。当时许多人认为，豆瓣这次终于开窍了，明白了怎样来做有盈利价值的产品。不过从现在的状况来看，人们的这种预期算是落空了。



阿北的变现焦虑 两只活了一周的猫没法解决（图片来自于www.douban.com）

根据笔者获得的消息，豆瓣上线这两只猫的时间非常匆忙，招聘相关的运营专员只有一个月的时间，上线后豆瓣也并没有向各个媒体发布一些公关稿件。可以说，豆瓣这一波的操作既低调又迅猛的让人喘不过气。原因也只有一个，那就是豆瓣CEO阿北的身上承担了太多的商业化和盈利的压力。

事实上，最近几个版本的豆瓣App都在做两件事。一件事就是强化信息流，另一件则是将豆瓣两个“赚钱”的项目豆瓣时间和豆瓣豆品整合到“市集”之中。信息流的处理是为了可以在推荐中加入广告，而整合豆瓣时间和豆瓣豆品则是为了让用户更好的进行消费。

在笔者看来，豆瓣推出豆猫的思路，与知乎的吉祥物“刘看山”其实是类似的。“刘看山”的发展相对于豆猫来说就非常平稳。2014年的时候，刘看山就已经正式上线。期间，知乎也推出了一些周边产品，同时向用户征集刘看山的设计作品。直到今年，知乎才把刘看山当作主推的一个形象对外传播。四年时间的培养，也让人们更能接受这样的一个“萌物”。相比之下，豆猫还是太年轻了！



阿北的变现焦虑 两只活了一周的猫没法解决（图片来自于豆瓣网友张恩勾）

阿北的变现焦虑还将继续。去年年中时，豆瓣就已经定下了上市计划。一年半过去了，具体的上市时间表依旧遥遥无期。这也难怪豆瓣如此急切的推出自己的吉祥物来带动周边的销售。

不过，豆瓣网友们远比豆瓣的运营们套路更多。无论是豆瓣FM的复古收音机，还是豆猫的设计大赛，这些网友们真的是把豆瓣当成自家公司。当然他们也承认，正是豆瓣这种游戏“执拗”的宣传方式，才让他们更愿意在这个网站里“玩耍”。

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