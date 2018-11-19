早报：中移动称5G时代月人均流量最少60GB

【科技早餐】

●中国移动：2019年5G试商用 每月人均流量至少60GB

在中国移动5G论坛上，广东移动副总经理朱汉武表示，在建设广东5G网络方面，他们要投入超过200亿元，预计商用后至2021年，广东的5G用户占比会突破15%。5G网络商用后，用户使用流量会暴增。

朱汉武表示，4G网络建设初期，中国移动的人均月使用流量大约是2GB；随着4G网络的不断完善，这个数字增长至4GB；到现在，中国移动的人均月使用流量大约是8GB，预计到明年将达到15GB，而在5G网络商用后，人均月使用流量至少是60GB。

Z点评：我们除了要看流量使用成倍增长之外，更要看流量资费是否会成倍下跌。



（图片来自http://tiffangzmg.co.sonhoo.com/company_web/sale-detail-25233405.html）

【行业热闻】

●NVIDIA 10系显卡库存问题待解：RTX 2060或被推迟

NVIDIA发布财报之后， CEO黄仁勋表示，没想到“挖矿”退潮如此凶猛，导致Pascal显卡在渠道的库存量“令人惊讶”，但他们有信心在短时间内解决。据DT、TMHW等报道，分析认为，Pascal的库存问题在没有很好解决的情况下，RTX 2060显卡的上市时间只有继续向后推迟。

●iPhone 6/6s系列仍然覆盖苹果手机半壁江山

根据MobData所收集统计的数据，在iPhone XS/XS MAX/XR等新机发布之后，旧机型的保有数量占比不降反升，这与新机型以过高定价发售同时旧机型价格回落存在一定联系。值得注意的是，最早可追溯到4年前发布的iPhone 6系列占据了苹果阵营16.1%的份额。并且，现在看来，多年之前发售的iPhone 6/6s系列仍旧占据了苹果手机用户所保有型号的半壁江山:iPhone 6++iPhone6s+iPhone 6Plus的占比达到了42.5%。

●张一鸣低调卸任 今日头条人事变动揭示架构升级

今日头条召开生机大会，陈林作为今日头条CEO首次对外亮相，从2018年11月起任职，会上并未对张一鸣职务进行说明。据今日头条方面的消息，张一鸣头衔为母公司字节跳动CEO。对于今日头条目前的汇报关系，今日头条方面并未回应。在此之前，今日头条CEO由张一鸣担任。根据工商资料，今日头条有限公司由字节跳动有限公司100%控股，而张一鸣是字节跳动有限公司实际控制人，控股比例98.81%。陈林任职今日头条CEO或仅为人事变动。

●福特与沃尔玛合作拟用自动驾驶汽车送货

福特公司一直以来致力于研发并拓展自动送货汽车业务，而与沃尔玛的合作便是福特公司该业务的最新成果。福特表示，沃尔玛试点区将设在迈阿密地区，最初会使用人工驾驶汽车模拟自动汽车的场景。预计将在2021年进行自动汽车的商业化生产。福特自动汽车部门的高管沃夫表示，在接下来几个月，双方将研究如何安全配送商品，特别是易腐食品的配送。

●周小川：数字货币和电子支付或多方案并行

中国人民银行前行长周小川18日在第九届财新峰会上表示，数字货币和电子支付不需要对立起来，其目的都是为达到支付体系的高效率、低成本和安全可靠，因此要鼓励多渠道研发和竞争。此外，还必须考虑当今世界共同要求的反洗钱和反恐融资，在技术开发方面需要有一定的公共性觉悟。

●拼多多回应做空机构质疑：所述与事实不符

11月15日，Blue Orca发布做空报告称，拼多多夸大了公司营收和GMV，少计算了人力成本及亏损额，拼多多市场价值虚高。该报告发布当晚，拼多多股价涨11.66%。对此拼多多就美国做空机构Blue Orca发布的做空报告表示，其中所列举的指向性内容与事实完全不符，公司将在11月20日三季度财报发布当晚的分析师电话会议上回答相关提问。

●Q3季度DRAM内存产值再创新高：显存降了3% DDR4依然微涨

2018年第三季DRAM整体产业营收较上季成长9%，再创历史新高。观察各产品类别的报价走势，除了图显内存(graphic DRAM)受到虚拟挖矿(cryptocurrency)需求骤减与基期太高的影响，出现3%左右的跌幅，以及消费性市场应用主流DDR3因需求转弱而率先走跌外，其余主流应用别的内存（包含标准型、服务器、行动式内存）仍维持0-2%的季涨幅

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【科技杂谈】

才住脏酒店又吃毒外卖 都是网络科技惹的祸

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