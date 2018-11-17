每年的E3大展对于全世界电子游戏玩家来说无疑是规格最高的展会，这个全称“Electronic Entertainment Expo”的美国展会也被许多国内玩家也戏称为电子游戏的“春晚”。不过就在最近几年，E3大展可能失去了往日的魔力。



缺席E32019 索尼这次葫芦里卖的什么药（图片来自于www.kotaku.com）

本周四的时候，索尼互动娱乐对外公布，他们将缺席明年的E3展会。公告中索尼也表示，明年E3期间索尼并不会举办任何单独的发布会，但他们也在探索其他方式与玩家社群进行互动。这也是索尼近24年以来第一次缺席E3大展。

索尼的举动不免让所有惊讶，惊讶过后人们开始分析索尼葫芦里卖的什么药。从游戏阵容上来看，无论是今年还是明年，索尼手中都有牌可以打。

此前，当家工作室顽皮狗的《最后的生还者：第二章》曾多次暗示将会在2019年推出。同时，小岛工作室的《死亡搁浅》和《对马岛之鬼》也很有可能在明年推出。因此，明年对于索尼来说依旧有不少的游戏信息与粉丝们分享。

按照惯例，每年12月份索尼都会举办PlayStation Experience，这一活动不仅向玩家提供众多还未发售游戏的试玩体验，还会召开展前发布会与玩家分享PlayStation的新消息。然而就在今年下半年的时候，索尼出人意料的取消了今年的PlayStation Experience，当时给出的理由就是内容不足。此次索尼再次选择不出展E3 2019，让人不禁产生许多有关下一代主机PS5的联想。



缺席E32019 索尼这次葫芦里卖的什么药（图片来自于blog.us.playstation.com）

知名游戏网站Kotaku在报道索尼缺席E3展会时也提及，他们从一些开发者口中得知，索尼下一代主机PS5即将在2020年正式发售。这样的传言并非第一次出现，一名从Square Enix离职的员工履历中，我们也看到了PS5的字样。可以说，PS5的发布和上市已经是箭在弦上了。

然而，对于这样一款主机来说，我们还有着太多的疑问。首当其冲的就这款新机的机能问题。提前透露索尼将不会参展E3的网友表示，PS5将会搭载AMD Ryzen8核处理器，并力争游戏运行稳定在4K分辨率+60帧。索尼还计划把PS VR的外置部分集成至主机中。正是因为这些配件的原因，PS5的价格将会达到499美元。

乍看这一传闻真实性尚可，不过，PS4初期与Xbox One之所以能够在销量上拉开差距，正是得益于Xbox One极端的反二手手段和价格上的优势。两台主机100美元的差距来自于微软强行捆绑销售Kinect 2.0。相信索尼有Xbox One的前车之鉴，并不会选择强行捆绑PS VR。



缺席E32019 索尼这次葫芦里卖的什么药（图片来自于www.gametribute.com）

另外一个重要的问题就是，PS5的首发游戏究竟有没有准备好。前面我们也已经说过，索尼手中还有三款第一方独占大作。这三款游戏非常有可能在2019年年末和2020年年初发售，依旧选择PS4独占还是PS4/PS5跨平台是需要索尼好好考量的。

公布不参展明年E3的同时，索尼也公开了PS4五周年的诸多数据，8600万台的出货量无疑让索尼成为了这个世代主机游戏行业的霸主。不过，当世代交替之后，三大厂商又会回到同一起跑线，届时鹿死谁手依旧值得玩家们关注。

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