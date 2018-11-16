苹果将出现屏下摄像技术？明年或将正式推出

对于全面屏手机的完善，各大手机厂商从未停歇，这不在近日苹果关于全面屏的新专利都被传出。具体来讲就是美国的某专利商标局公布了一份苹果的新专利，其主要是针对屏幕内的Face ID以及摄像头，这样就能够实现真正意义上的全面屏。



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自从在全面屏手机被推出以后，各大厂商都在朝着实现100%屏占比的目标努力。而截止到目前为止，我们已经看到了能看到的所有全面屏的形式。像刘海屏、水滴屏、升降装置以及滑盖全面屏，虽然它们仍然没有使得手机屏幕达到100%的屏占比，但是已经做到无限接近了。

现在，苹果这次专利的出现也让我们有了能看到真全面屏手机的可能。对于这项技术专利而言，如何将摄像原件隐藏在屏幕之中绝对是非常值得研究的问题。不过我们不用过于担心，苹果一项是在创新领域有着非常独特的思考，这些问题也相信苹果后续能够得到处理的方案。





值得一提的是，由于LCD屏幕材质的原因，这项技术也就无法再LCD屏幕上实施，这也就意味着苹果在未来的iPhone将都会搭载OLED屏。当然，这也有一个好处就是屏幕边框不会像今年iPhone XR那样宽。

在今年苹果三款新iPhone推出后，虽然价格昂贵，但是似乎还有很多人想要购买，如果在明年搭载这种技术的iPhone出现的话，那么相信其销量可能会再次有所突破，所以就让我们一起拭目以待吧！

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