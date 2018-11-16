小米在英国套路抢购引众怒，源代码被公布，紧急道歉

小米在国内营销的成功为其带来了大量的粉丝，近几年的发展也是有目共睹，国内发展势头迅猛，小米也不忘开拓海外市场，早先小米创始人雷在印度的一句“R U OK”，更是让小米的海外拓展声量巨增，现如今小米又向欧洲进军，开启了英国的品牌营销，但是这一次，好像有点水土不服。





近日，小米在英国发起类似国内的抢购活动，即到达规定的时间，网友可以用1英镑的价格抢购到一部手机，和国内的秒杀活动等类似，但是就是这样一个福利的活动，却被国外网友骂个不停，老外可不像国内用户习惯了秒杀活动，对于这种“瞬间售罄”的现象完全不能理解，而实际下来却只有两三个用户抢到手机，更有网友翻看网页源代码，发现网页抢购倒计时结束会直接跳转为售罄页面，并没有抢购和检查库存的过程，被网友大骂这次抢购明明就是个骗局，当然也有网友解释抢购只是算法后台调取数据，前台并不会如数展示。但是更多网友吐槽的是，小米这么大一个公司，抢购却只放出两三台手机，实在让人难以理解。看来国外的网友见识还是太少了，像我们国内，不仅人多，有可能只抢一台呢。





小米对此也迅速发表声明不承认作假，所谓的抢购是在所有点击抢购按钮的用户中随机抽取到幸运用户来跳转到中奖页面，所以并不是先到先得，也含有运气成分在里面，但很多用不表示，根本就没看到购买按钮，何谈参与抽奖，而且对于抽奖机制条款说明含糊其辞，没有看到任何关注活动条款的说明。





看来老外在这方面还是比较较真的，你如何看到小米此次英国的活动，你认为国内是否也有类似的情况？

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