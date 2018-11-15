香港地铁宣布：正式接入港版支付宝

北京时间11月15日消息，香港地铁正式宣布独家接入香港版“支付宝”AlipayHK，经过一段时间的技术调试之后，预计在2020年，香港人就可以用港版支付宝扫码过闸坐地铁了。

香港地铁是港人出行第一大交通工具，每天580万人次的香港地铁客。目前，港铁在按“铁路2.0”计划融入“智慧城市”改造，包括对票务机、出入境闸门等系统全面升级。据悉，早前港铁方面已经就闸机新增二维码付款功能公开招标，在比较了各家的技术稳定性和成熟度等多方因素后，最终选定了AlipayHK提供的技术解决方案。



香港地铁宣布：很快香港人可以用港版支付宝扫码过闸坐地铁了

未来，通过系统升级和硬件改造，AlipayHK或港铁APP里的乘车码将率先方便香港乘客，让他们也能像内地人一样，轻松过遍全港超过90个港铁站的闸口。据悉，届时支付宝也有望加入，方便内地客的出境游。

从AlipayHK的技术上看，港铁会考量用其“先乘车后付费”的概念，即用双离线二维码方式收费，乘客只需打开手机中的“支付宝”AlipayHK二维码，在感应器前简单一扫，不到0.4秒即可出入闸；等出闸后才会从电子钱包里扣款。因为可以双离线支付操作，即使在流动网络讯号较弱或无网络下，扫码过闸也能正常完成交易，就避免了手机连线速度慢而影响出闸效率和效果的问题。

对此，港铁公司商务总监杨美珍表示：“港铁一直密切留意顾客和科技趋势。在‘铁路2.0’计划下，我们持续投放资源为顾客提供优质的服务，并期待进一步提升他们的乘车体验。透过与AlipayHK合作，我们能更进一步为乘客提供更多元化的付费方式，带来更多便利。”

而AlipayHK总裁陈婉真表示：“二维码出行将是未来发展趋势，AlipayHK除了逐步接入本港公共交通出行，亦会同时开拓智慧外游目的地，将率先打通港人热门外游地点。”

9月底，AlipayHK的无人零售快闪店亮相；10月底，AlipayHK的“智慧公交”模式又在港露脸，今天AlipayHK的“智慧地铁”模式又来了。在支付宝自研技术加持下， 移动支付在香港的应用进展神速，香港正在积极拥抱数字时代。

据悉，在一带一路沿线国家和地区，已经落地了专属当地人用的9个“支付宝”，1+9个“支付宝”服务到了全球超过9亿人。此前，马来西亚已经成为仅次于中国的第二个可以用手机扫码过闸的国家，用Touch ‘n GD电子钱包坐地铁已经成为不少吉隆坡年轻人赶早高峰的必备技能，中国自主研发的技术正在成为全球智慧出行的发展生力军。

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