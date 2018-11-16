    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 行业新闻 > 正文

    早报：商务部透露双11销售额 全网超过3000亿元

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：承健

    科技早餐

    商务部透露双11销售额：全网超过3000亿元

           昨天下午，商务部召开例行新闻发布会，有记者提问双11销售数据情况。商务部发言人高峰表示，根据商务大数据监测，2018年“双十一”当天全国网络零售交易额超过3000亿元，同比增长约27%，再创历史新高。

    Zol点评：今年的双11，线上与线下销售额齐头并进，新零售真正发展起来了？

    早报：
    商务部透露双11销售额：全网超过3000亿元（图片来自于www.ifeng.com）

    行业热闻

    ●沃尔玛今年将超越苹果：成为全美第三大零售电商

            市场研究公司eMarketer的最新数据显示，沃尔玛在电商业务的巨大投入正获得回报。2018年全年，预计沃尔玛将超过苹果，成为美国排名第三的零售电商。eMarketer表示，该机构近期上调了对沃尔玛的预期。沃尔玛旗下还拥有Jet.com和其他电商资产。

    ●文旅部关注酒店卫生乱象：责成各省市部门调查处理

           近日媒体曝光了多家酒店使用同一块脏抹布、脏浴巾或脏海绵擦拭杯子、洗手台、镜面等问题。文化和旅游部对此高度重视，对涉事酒店进行了排查，立即责成其所在的上海、北京、福建、江西、贵州等五省市文化和旅游主管部门进行调查处理。

    应用宝澄清被下架传闻：实为配合下架违规应用

           昨天，有媒体报道相关部门检测并通知下架了90个恶意App，其中包括豌豆荚、应用宝等知名应用市场。对此，应用宝通过其官方微博发布声明，澄清真实情况为应用宝团队配合相关部门下架恶意App应用37个，而应用宝并未被检测为恶意App或“被下架”处理。

    ●特斯拉或取消免费超级充电模式：一个艰难的决定

           据外媒报道，特斯拉计划从免费超级充电服务转为付费模式。目前，特斯拉已停止了Model S和Model X的的免费超级充电积分计划。在支付页面上，特斯拉列出了关于付费超级充电模式的要点，所有新款特斯拉汽车都要收取少许超级充电费用。费用是根据每个国家和地区的电价加上税费制定。

    ●三星计划投入巨资发展5G网络：三年内市场份额达20%

           三星电子网络业务总裁兼主管金英姬日前在参加于美国加州举行的WSJ.DLive全球科技大会时表示，三星将为5G网络和人工智能技术投资220亿美元，并确保公司到2020年占有至少20%的市场份额。金英姬指出，下一代网络将彻底解锁AI的潜力，并将5G描述为“AI的氧气”。

    ●乐视网称已收到催款通知：仍未还款19亿元

           乐视网昨天晚间发布公告，称公司已经收到北京中泰创盈企业管理有限公司发出的《贷款催收通知书》。截至目前，公司无法按时偿还北京中泰创盈企业管理有限公司贷款及利息共19.14亿元。公司目前面临较大的经营性和非经营性负债、融资借款偿债压力，公司存在因未偿还本息欠款而被债权人申请诉讼的风险。

    新品上手

    蓝宝石 RX590 8G D5 超白金 极光版评测

    科技杂谈

    5G流量资费不会心疼 运营商拐个弯挣钱

    苹果都用不起 为什么Micro LED成本这么高？

    同样是寒冬 漫画App市场引来了一位头号玩家

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：早报：商务部透露双11销售额 全网超过3000亿元http://news.zol.com.cn/703/7031608.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/703/7031608.html report 2463 【科技早餐】商务部透露双11销售额：全网超过3000亿元       昨天下午，商务部召开例行新闻发布会，有记者提问双11销售数据情况。商务部发言人高峰表示，根据商务大数据监测，2018年“双十一”当天全国网络零售交易额超过3000亿元，同比增长约27%，...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    华为mate20诺基亚x7华为畅享9PlusOPPOK1AWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品