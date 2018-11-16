早报：商务部透露双11销售额 全网超过3000亿元

【科技早餐】

商务部透露双11销售额：全网超过3000亿元

昨天下午，商务部召开例行新闻发布会，有记者提问双11销售数据情况。商务部发言人高峰表示，根据商务大数据监测，2018年“双十一”当天全国网络零售交易额超过3000亿元，同比增长约27%，再创历史新高。

Zol点评：今年的双11，线上与线下销售额齐头并进，新零售真正发展起来了？



商务部透露双11销售额：全网超过3000亿元（图片来自于www.ifeng.com）

【行业热闻】

●沃尔玛今年将超越苹果：成为全美第三大零售电商

市场研究公司eMarketer的最新数据显示，沃尔玛在电商业务的巨大投入正获得回报。2018年全年，预计沃尔玛将超过苹果，成为美国排名第三的零售电商。eMarketer表示，该机构近期上调了对沃尔玛的预期。沃尔玛旗下还拥有Jet.com和其他电商资产。

●文旅部关注酒店卫生乱象：责成各省市部门调查处理

近日媒体曝光了多家酒店使用同一块脏抹布、脏浴巾或脏海绵擦拭杯子、洗手台、镜面等问题。文化和旅游部对此高度重视，对涉事酒店进行了排查，立即责成其所在的上海、北京、福建、江西、贵州等五省市文化和旅游主管部门进行调查处理。

●应用宝澄清被下架传闻：实为配合下架违规应用

昨天，有媒体报道相关部门检测并通知下架了90个恶意App，其中包括豌豆荚、应用宝等知名应用市场。对此，应用宝通过其官方微博发布声明，澄清真实情况为应用宝团队配合相关部门下架恶意App应用37个，而应用宝并未被检测为恶意App或“被下架”处理。

●特斯拉或取消免费超级充电模式：一个艰难的决定

据外媒报道，特斯拉计划从免费超级充电服务转为付费模式。目前，特斯拉已停止了Model S和Model X的的免费超级充电积分计划。在支付页面上，特斯拉列出了关于付费超级充电模式的要点，所有新款特斯拉汽车都要收取少许超级充电费用。费用是根据每个国家和地区的电价加上税费制定。

●三星计划投入巨资发展5G网络：三年内市场份额达20%

三星电子网络业务总裁兼主管金英姬日前在参加于美国加州举行的WSJ.DLive全球科技大会时表示，三星将为5G网络和人工智能技术投资220亿美元，并确保公司到2020年占有至少20%的市场份额。金英姬指出，下一代网络将彻底解锁AI的潜力，并将5G描述为“AI的氧气”。

●乐视网称已收到催款通知：仍未还款19亿元

乐视网昨天晚间发布公告，称公司已经收到北京中泰创盈企业管理有限公司发出的《贷款催收通知书》。截至目前，公司无法按时偿还北京中泰创盈企业管理有限公司贷款及利息共19.14亿元。公司目前面临较大的经营性和非经营性负债、融资借款偿债压力，公司存在因未偿还本息欠款而被债权人申请诉讼的风险。