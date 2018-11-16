半年以来，漫画行业的日子就像游戏行业一样寒风凛冽，争议事件频发。其中，柏言映画拖欠员工工资、暴力裁员，漫画平台大角虫、米粒影业、咪咕动漫以及左岸卡漫也纷纷曝出欠薪事件。可以说，整个行业在资本寒冬中陷入困局。



同样是寒冬 漫画App市场引来了一位头号玩家（图片来自于www.google.com）

令人意想不到的是，就在这种市场环境下，漫画行业涌进了一位新玩家。就在本周，“哔哩哔哩漫画”App在App Store和各大安卓应用商店上线。此前曾经有媒体曝出他们即将收购网易漫画，最终这笔交易并没有成行，B站选择了推出自家品牌的漫画App。

虽然最近几年，各家科技巨头都开始重视漫画行业的发展，尤其是主营业务与年轻人相关的，纷纷推出漫画相关产品以期吸引年轻人的眼球。B站作为目前动漫行业金字招牌，推出一款漫画App再顺理成章不过了。

事实上，早在今年6月的时候，bilibili站内就已经开设了漫画相关账号。当时就有媒体向B站求证消息的真实性，B站相关人员表示这一账号目前还未正式上线，不会做过多回应。这样的回应从侧面证实了B站早就有进军漫画市场计划的存在。



同样是寒冬 漫画App市场引来了一位头号玩家

作为B站的投资方，腾讯对B站进军漫画市场自然有着极大的推动作用。10月份可以说是腾讯与bilibili的蜜月期。先是10月3日腾讯高调宣布3.176亿美元投资bilibili，随后又在10月25日的时候又达成了内容合作的协议，包括动画、漫画和游戏方面的资源全面打通。

第二次的协议对于bilibili来说尤其至关重要。bilibili作为一个视频网站，动画版权无疑是其生存的命脉。同时，如果B站想要进军漫画市场，那么腾讯漫画可以为其提供更多的漫画版权。因此，腾讯与bilibili资源的全面打通，对其后续业务的开展是十分有帮助的。

整个市场对于B站进军漫画行业还是比较期待的。根据统计机构给出的数据，B站移动端用户主要集中在20-24岁的大学生，占比超过了50%。这些大学生与目前漫画消费的主力人群高度重合，B站在用户引导方面具有先天的优势。

不过在笔者看来，B站之前的财报中就已经暴露出一个问题，那就是除了游戏业务之外，视频业务和周边业务都不能给公司创造更多的营收。这一问题与之前的腾讯无限重合，如何通过漫画业务实现盈利是B站首要考虑的问题。



同样是寒冬 漫画App市场引来了一位头号玩家（图片来自于www.china.com）

bilibili也拿出了他们的对策，主站会员帐号与漫画App直接打通。B站的正式用户可以根据等级的不同领取数量不等的漫读券，而大会员也会有相关的专属福利。可以说，“哔哩哔哩漫画”的推出，终于让大会员有了含金量。

bilibili进入漫画市场之后，仍然需要面对快看漫画和有妖气等公司的竞争。目前，“哔哩哔哩漫画”App各项功能已经基本完善，B站需要把更多的精力放在对外推广上。作为一个以版权漫画为主导的应用，我们也非常期待未来能够看到漫画与主站社交功能的联动，毕竟年轻人看到喜欢的片段，都挺喜欢分享。

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